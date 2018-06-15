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Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским

15 Июня 2018, 14:46 | Приморье

После того, как будет очищен и докапитализирован

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) после проведения санации может быть предложен китайским банкам. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», интерес к выкупу проблемного банка проявляет Нeihe Rural Commercial Bank Co. Ltd., один из ведущих банков китайской провинции Хэйлунцзян.

Нeihe Rural Commercial Bank создан 28 января 2011 года на основе сельскохозяйственного кредитного товарищества г.Хэйхэ. Одно из приоритетных направлений развития банка - приграничная торговля между Китаем и Россией, обслуживание импортеров и экспортеров.

Банк России в апреле возложил функции временной администрации в АТБ на Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ РФ объяснил санацию Азиатско-Тихоокеанского банка значимостью для Сибири и Дальнего Востока и диверсифицированной моделью бизнеса.

«Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. Банк имеет диверсифицированную модель бизнеса и не является кэптивным банком. На территории данных федеральных округов расположено основное число подразделений банка и привлечен основной объем средств физических лиц», - сообщала пресс-служба Банка России.

Банк осуществляет ведение пенсионных счетов и обслуживание компаний с государственным участием, в том числе в рамках зарплатных проектов, кредитование реального сектора экономики, в том числе значимых региональных заемщиков в сфере производства и передачи теплоэнергии, лесной промышленности, выполнения рейсов на самолетах в районах Крайнего Севера.

«Ввиду социальной значимости банка в основных регионах присутствия банкротство банка или нарушение непрерывности его деятельности имели бы крайне негативные последствия для финансовой системы регионов. Поэтому было важно обеспечить бесперебойную деятельность банка. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки», - пояснял ЦБ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: санация  АТБ  вклады  банк  китай 



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