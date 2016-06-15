Приморцы сократили свои вклады в банках почти на 4 млрд рублей

Первый квартал 2016 года продемонстрировал отток денежных средств приморцев с банковских счетов. Объемы вкладов в Приморском крае снизились на 3,9 млрд руб. Хотя остатки по вкладам в коммерческих банках Хабаровского края, напротив, возросли на 0,1 млрд руб., пишет Деловая газета "Золотой Рог"

По информации Агентства страхования вкладов (АСВ), в структуре коммерческих банков соседних регионов преобладают именно крупные вклады. Доля депозитов на суммы более 1,4 млн руб. достигает 40% в банках Хабаровского края и 35% - Приморского края.

В I квартале 2016 года в банках Дальневосточного региона, а также Хабаровского и Приморского краев в частности, процентные ставки по вкладам физических лиц продолжали снижаться. В январе максимальная процентная ставка составила 12%, а в марте - 11,2%. Однако, как замечают в АСВ, в банках сохраняется относительно стабильная ситуация по доходности вкладов, резкие колебания уровня ставок отсутствуют.

Хоть и плавно, но вниз

«Можно отметить общий тренд на снижение ставок по вкладам для частных клиентов в банках, представленных в Приморье. При этом снижение плавное, назвать его падением нельзя. Вместе с тем очевидно стремление вкладчиков зафиксировать свой процент по депозиту на длительный срок. В то же время растет спрос клиентов и на краткосрочные депозиты с высоким процентом, которые позволяют за небольшой срок накопить деньги для определенных целей»,- отмечают в пресс-службе банка «Приморье».

Анастасия КЛЕЦКИНА, заместитель управляющего филиалом Морского банка во Владивостоке, замечает, что в 2016 году многие банки постепенно снизили ставки по вкладам, что не повлияло на значительное уменьшение объема вкладов физических лиц. По сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение ставок, вклады пользуются популярностью у населения.

Вкладчики выбирают короткие

«Объем банковских вкладов жителей Дальнего Востока в первом квартале 2016 года отразил общероссийскую тенденцию, снизившись почти на 4%, до 268,7 млрд руб., доля валютных вкладов сократилась на 1%. При этом по краткосрочным вкладам сроком до 1 года наблюдалось увеличение остатков, и снизился объем вкладов с иными сроками привлечения. Мы считаем, что доля коротких вкладов в течение года будет расти благодаря более привлекательным условиям», - комментирует ситуацию на рынке вкладов Александр КРАВЧУК, управляющий розничным филиалом банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске.

По словам Аси СЫСОЕВОЙ, директора филиала «Дальневосточный» ОТП Банка, количество вкладчиков в Приморском и Хабаровском краях растет, а вот средняя сумма вклада снижается. Это говорит о том, что граждане не только с высоким, но и со средним доходом начали задумываться о сбережениях. Самыми востребованными оказываются те вклады, которые позволяют клиенту оперативно управлять своими деньгами. Как правило, это долгосрочные вклады с возможностью снятия части денег без потери процентов.

Ярослав РОЗЕНБАУМ, руководитель Дальневосточного филиала банка «Интеза», считает, что, несмотря на снижение реальных доходов населения и процентных ставок по вкладам, сберегательные настроения граждан по-прежнему сильны. «В Дальневосточном филиале нашего банка краткосрочных вкладов сроком до 1 года пока еще значительно больше, чем долгосрочных. В среднесрочной перспективе мы сможем увидеть сбалансированное сочетание краткосрочных и долгосрочных депозитов», - предполагает спикер банка «Интеза».

Все факторы как на ладони

Алексей СИТНИКОВ, региональный директор Новосибирского филиала Росгосстрах банка, прогнозирует, что тренд на снижение депозитных ставок продолжится. Если не будет внешних шоков для экономики, то ставки снизятся до конца года еще на 1-1,5%. По его мнению, большинство причин снижения ставок неизменны. Во-первых, банки уже не столь сильно нуждаются в ликвидности, как годом ранее, снижена кредитная активность. Во-вторых, если средства населения и нужны, то недорогие. За клиента вступают в борьбу, прежде всего, средние и мелкие банки, у которых ограничен доступ к инструментам фондирования. В-третьих, ставка ЦБ пока оставлена без изменений. В-четвертых, это повышение отчислений в фонд страхования вкладов.

ВТБ24 в конце апреля нынешнего года скорректировал ставки по депозитам в рублях, долларах и евро для всех сроков. По рублям снижение составило в среднем 0,6%, по долларам - 0,3%, по евро - 0,5%. Александр ВЯЛКОВ, управляющий ВТБ24 в Приморье, отмечает, что актуализация процентных ставок – процесс непрерывный. В этом году наблюдается снижение активности вкладчиков и тенденция к сокращению объема вкладов. Однако клиенты нашего региона настроены сберегать деньги в депозитах, а также на фоне снижения процентных ставок выбирать альтернативные способы накопления. Вкладчики отдают предпочтение либо более гибким инструментам, таким как накопительные счета, где есть возможность пополнения и снятия денег без потери процентов, либо продуктам с большей доходностью, таким как вложение в облигации, инвестиционно-страховые программы, индивидуальные инвестиционные счета.

Виталий ЛАНЦЕТОВ, старший менеджер по продажам инструментов финансовых рынков Дальневосточного филиала Промсвязьбанка, уверен, что динамика ставок по вкладам является отражением макроэкономических тенденций. В настоящее время продолжается укрепление рубля относительно мировых валют, постепенно замедляется инфляция. По итогам 2016 года Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 6-7% (вдвое ниже уровня 2015 года). Учитывая изложенное, дальнейшее снижение ставок в зависимости от срока вклада на 0,25-0,75% в ближайшее время выглядит весьма вероятным.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.