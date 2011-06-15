НОМОС-РЕГИОБАНК приступил к выпуску таможенных карт «Зеленый коридор»

В 2011 году НОМОС-РЕГИОБАНК стал участником Таможенной платежной системы «Зеленый коридор» и предлагает своим клиентам новый удобный инструмент для проведения расчетов, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности, – таможенную карту.

Это микропроцессорная банковская карта, которая предназначена для безналичной оплаты таможенных платежей (пошлин, налогов, таможенных сборов, сборов за выдачу лицензий и других платежей, взимаемых в установленном порядке таможенными органами РФ) непосредственно в таможенных органах.

На каждую карту можно установить индивидуальный лимит на месяц или сутки для ограничения возможности расходования средств держателем карты. Таможенную карту могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.