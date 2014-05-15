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Более 17 тыс. предпринимателей Приморья пользуются услугами личного кабинета
За три месяца работы программного комплекса «Кабинет плательщика страховых взносов» на региональной странице сайта ПФР, к нему подключились более 17 тыс. приморских страхователя.
Среди пользователей этого электронного сервиса почти 9 тысяч организации, более 3 тыс. индивидуальных предпринимателей-работодателей и более 5 тыс. индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Отделения ПФР по Приморскому краю.
Наиболее популярна у пользователей «кабинета» услуга получения реестра платежей за определенный период. За время работы сервиса ею воспользовались 12,3 тыс. страхователей. Следующие по популярности услуги – получение справки о состоянии расчетов, ее заказывали 11,3 тыс. человек, и информация о результатах проверки расчетов, заинтересовавшая 7,8 тыс. пользователей. Кроме того владельцы «кабинета» пользуются услугами составления платежных поручений и квитанций для уплаты страховых взносов.
Активнее всего «Кабинетом плательщика страховых взносов» пользуются страхователи г. Владивостока, г. Уссурийска и г. Находки. По отзывам страхователей, «кабинет плательщика» позволяет оперативно отслеживать поступления страховых взносов на счет ПФР, оформлять платежные документы и вовремя предоставлять отчетность, при этом экономя свое время.
Напомним, что подключиться к сервису можно на региональной странице сайта ПФР (http://www.pfrf.ru/ot_primor/) в разделе «Кабинет плательщика страховых взносов». Для этого нужно в появившемся окне регистрации ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН, контактный email и выбрать один из способов получения кода активации. Поскольку электронный сервис находится в режиме опытной эксплуатации, страхователи, у которых возникли вопросы при подключении к «кабинету» могут получить консультацию специалистов территориальных органов ПФР по телефонам, которые находятся в том же разделе сайта.
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