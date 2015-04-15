Восточный экспресс банк может увеличить уставный капитал в 5 раз

Акционеры Восточного экспресс банка на внеочередном собрании одобрили увеличение уставного капитала банка на 3,45 млрд рублей. Банк планирует разместить по открытой подписке 345,4 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля за бумагу. Цена размещения дополнительных акций еще не установлена, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В настоящее время уставный капитал банка составляет 863,5 млн рублей, он разделен на 86,352 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля и 20 тыс. привилегированных акций такого же номинала. Таким образом, если банк разместит допэмиссию полностью, его уставный капитал может увеличиться в 5 раз.

Частными акционерами «Восточного экспресса» являются бывший совладелец МДМ Банка Игорь КИМ (13%), его партнеры и члены совета директоров банка Андрей БЕКАРЕВ (7%) и Александр ТАРАНОВ (2,7%), председатель правления банка Сергей ВЛАСОВ (11,8%) и его супруга Евгения ЩУПЛОВА (1,8%).

Фонд Russia Partners владеет 6,97% в уставном капитале кредитной организации (через кипрскую «Тройте Инвестментс Лимитед»), инвестфонд Baring Vostok Private Equity Fund IV - 33,88% (через кипрскую «Эвизон Холдингз Лимитед»). Международной финансовой корпорации (IFC) принадлежит 11,87%, BrokerCreditService (Cyprus) Limited (входит в финансовую группу БКС) - 5,05%, IFC Russian Capitalisation Fund - 2,19%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.