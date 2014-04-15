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КБ "Восточный" представил "ЖКХ бонус"
Восточный экспресс банк начинает оплачивать коммунальные услуги за добросовестных заемщиков
Восточный экспресс банк представил рынку «ЖКХ бонус» - программу, позволяющую клиентам компенсировать до 100% затрат на коммунальные платежи за счет банка.
Стать участником программы «ЖКХ бонус» можно воспользовавшись любым кредитным продуктом банка. Кредитная организация берет на себя процесс оплаты ежемесячных услуг ЖКХ. Клиенту достаточно любым способом предоставить в банк квитанции ЖКХ, чтобы стать участником программы.
Часть коммунальных платежей заемщика «Восточный экспресс банк» будет вносить из собственных средств. Размер такой субсидии банка составляет 4% от оборотов по счету клиента. Например, при использовании 30 тыс. рублей, банк внесет за клиента 1200 рублей. Чем больше операций в течение месяца совершает клиент, тем больше бонус. Банк может компенсировать до 100% коммунальных платежей клиента.
Программа «ЖКХ бонус» является инновационным решением на рынке. По расчетам специалистов банка, возможность получения денежного вознаграждения за своевременное осуществление платежей приведет к повышению платежной дисциплины и позволит удерживать высокое качество портфеля в условиях непростой экономической ситуации в стране. Запуск проекта намечен на 04.04.2014.
Восточный экспресс банк является одним из лидеров на рынке беззалогового потребительского кредитования и занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Удобство потребительских кредитов от Восточного экспресс банка оценили свыше 5 миллионов клиентов. Отделения банка работают по всей стране от Калининграда до Камчатки.
Заявку можно подать не только в отделении банка, но и по бесплатному телефону 8-800-100-7-100 или на сайте www.express-bank.ru. Лицензия ЦБ РФ №1460 от 16.07.2012. Реклама.
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