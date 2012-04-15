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Федеральные банки теряют статус в приморской столице
Филиалы федеральных банков постепенно уходят из Владивостока в Хабаровск, оставляя в Приморье лишь дополнительные офисы. В статус дополнительных или кредитно-кассовых офисов (ККО) во время кризиса и позднее перешли Альфа-Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Восточный экспресс банк, ВТБ 24, Промсвязьбанк. В 2011 году Сбербанк принял решение о передаче ссудных операций приморских филиалов на баланс вышестоящего структурного подразделения в Хабаровске. Есть предположения, что подобный исход будет продолжаться. Одним из первых на очереди Владивостокский филиал ВТБ.
Таким образом, 26 банков оставили в Приморье филиалы (в начале 2011 года 34 банка имели филиалы на территории Приморья), остальные - 39 - имеют кредитно-кассовые офисы.
Федеральные банки в приморской столице действительно теряют статус, однако не собираются делиться сформированным портфелем. Банкиры разводят руками и обмен Владивостока на Хабаровск объясняется просто - оптимизация структуры банков: меньше работников - меньше расходов. На местах занимаются привлечением клиентов, «голова»- занимается отчетом перед ГУ ЦБ. Кроме того, размещение головного филиала банка в окружной столице, а также географическое «серединное» расположение - также одна из причин ухода.
Одновременно наш край в 2011 году - начале 2012 года заметно прирос крупнейшими розничными банковскими сетями, которые, наконец, обрели собственные кредитно-кассовые офисы, в числе которых Home Credit, OTP банк, банк «Пушкино». Ожидается, что в самое ближайшее время на приморский рынок выйдет московский банк «Рост», идет ремонт помещения очередного ККО во Владивостоке, финансовая группа «БрокерКредитСервис» тем временем расширит в 2012 году свою линейку за счет банковских продуктов.
Счастливая семерка
Особняком среди крупных «москвичей» и сильных регионалов в лице АТБ, Восточного экспресс банка и Номос-Региобанка стоят родные, приморские банки, так называемая счастливая «семерка» (Дальневосточный банк, Далта банк (бывший банк «Меркурий»), банк «Приморье», Примсоцбанк, Примтеркомбанк, Прискокапиталбанк, Саммит Банк) и Межбанковский расчетный центр.
Центральная Россия становится тесной для розничных банков, ранее не рассматривавших наш край как возможный объект для расширения сетей. Сегодня, в свете обязательного повышения уставного капитала, они активно ищут ликвидность на Дальнем Востоке и в Сибири. Приморские банки также стараются нарастить активы. Прирост совокупных собственных средств (капитала) кредитных организаций края за 2011 год составил 22%. Все региональные банки имеют капитал, превышающий минимальный размер собственных средств (капитала), установленный для банков с 1 января 2012 года.
За ликвидностью?
Таким образом, возникают вполне ожидаемые вопросы: что влечет в Приморье банки из центра, и насколько вероятно предположение о том, что банки инвестируют в экономику Приморья денег меньше, чем жители и бизнес вкладывает в них?
По данным www.cbr.ru, на 1 января 2012 года 234,462 млрд рублей получил бизнес края от федеральных банков и приморских кредитных структур. Следовательно, именно эта сумма, кстати, максимальная среди всех субъектов федерации ДФО, осталась на территории, а значит, неким образом инвестирована в развитие Приморья. Тогда как бизнес (юридические лица и индивидуальные предприниматели) доверили банкам во вклады 20,944 млрд рублей, рост на 8% по сравнению с 2011 годом. Этот пример наглядно демонстрирует - «депозитная» политика банков для бизнеса не столь привлекательна, если сумма сбережений от суммы освоенных кредитов отличается в 11 раз в меньшую сторону.
Таким образом, вывод формируется один - бизнес кредитуют за счет частных лиц. Данные Банка России лишь подтверждают этот факт. За 2012 год приморцы были прокредитованы на сумму 66,429 млрд рублей, и львиная доля традиционно за рублевыми кредитами, тогда как во вкладах в приморских и инорегиональных банках (в том числе в системообразующих) граждане хранят 135,608 млрд рублей, рост 20% по сравнению с 2011 годом. (по данным таблицы «Сведения о банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах» на www.cbr.ru).
Любопытно, что www.cbr.ru предоставляет также статистику иного рода, но близкую к выявленным нами пропорциям. Так, на 1 января 2012 года бизнес края получил от банков кредиты на общую сумму 98,874 млрд рублей. В то же время, предприниматели и предприятия оставили во вкладах 26,682 млрд рублей.
Заключение о том, что рядовые приморцы обеспечивают определенным образом уровень ликвидности банковской структуры нашего края, остается верным. Получив 31, 773 млрд рублей в качестве кредитов, приморцы оставили на собственных счетах 154,730 млрд рублей.
В сухом остатке - вопрос: куда таинственным образом исчезает из данных www.cbr более 100 млрд рублей кредитов для бизнеса и 30 млрд на кредитование частных лиц, хотя с вкладами ситуация более менее понятная? Так инвестируют ли инорегоинальные банки в экономику края или выводят деньги за его пределы? Нам не удалось найти ответ на этот вопрос.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».
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