В Приморье растет "зарплатный пул"

В условиях перенасыщенного предложения по продукту «Зарплатный проект» банки предпочитают подстраиваться под нужды клиента

Приморский бизнес в большинстве уже давно определился с банком-партнером для зарплатного проекта, и немногие принимают решение покинуть ту или иную кредитную организацию в погоне за выгодными условиями. На этом фоне среди банков разворачивается конкуренция за представителей малого и среднего предпринимательства. Зарплатный проект в таком случае может начаться с пяти-десяти карт и впоследствии перерасти в более серьезную программу, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Зарплатные проекты стали лидирующим сегментом банковских карт, который показал безусловный рост в 2016 году. В какой-то степени его можно назвать рекордным. В банке «Интеза» этот показатель за минувший год вырос в два раза. Это в немалой степени связано с большим объемом принятых законодательных инициатив о легализации деятельности бизнеса. В результате даже маленькие компании, чей штат не превышает, допустим, пяти человек, заинтересованы в предложениях банка. Могу отметить, что в 2016 году от нас ни один такой клиент не ушел. Иногда руководители наших зарплатных компаний отмечали, что для них важно на протяжении длительного времени иметь дело с одним и тем же клиентским менеджером: это говорит о стабильности кадрового состава банка, его надежности, даже, возможно, об установлении хороших межличностных отношений», - рассказывает управляющий Дальневосточным филиалом банка «Интеза» Ярослав РОЗЕНБАУМ.

Активный пул

Аналогичного мнения об активном росте «зарплатного пула» придерживаются и его коллеги по рынку.

С точки зрения руководителя направления отдела развития бизнеса дальневосточной региональной дирекции Бинбанка Александра НАУМОВА, в этом сегменте активно растет конкуренция. Банки предлагают свои пакеты интересных и полезных «опций» как для организаций, так и персонально для каждого клиента. Перспективы развития зарплатного проекта достаточно серьезны, так как в условиях перенасыщенного предложения необходимо точечно подстраиваться под нужды клиента. Это особенно важно в контексте развития современных технологий.

В свою очередь банкир отмечает и потенциал отечественной платежной системы «Мир», которая, совсем недавно появившись, уже стала легко узнаваема и востребована «зарплатными» клиентами.

В своих комментариях Деловой газете «Золотой Рог» директор департамента корпоративного бизнеса банка «Приморье» Антон САБАДАШ отмечает, что большинство крупных компаний края уже являются участниками зарплатных проектов в банках, за исключением некоторых организаций, с небольшим штатом сотрудников, которые продолжают выплачивать зарплату наличными. Поэтому борьба за зарплатные проекты между банками ведется на уже сформированном рынке.

«Выход на рынок карты «Мир», на мой взгляд, не повлечёт за собой существенных изменений в развитие зарплатных проектов. Она предназначена преимущественно для получателей бюджетных средств (студентов, госслужащих, пенсионеров), которые уже имеют банковские карты и являются их активными пользователями. Банк «Приморье» уже обеспечивает своих клиентов картами «Мир», наладив в прошлом году ее обслуживание во всех своих банкоматах и терминалах», - дополняет банкир.

По мнению директора департамента комиссионных продуктов банка «Восточный» Владимира КУДРЯШОВА, рынок банковских услуг в части зарплатных проектов в целом уже перенасыщен. Количество банковских предложений давно превысило спрос со стороны работодателей. И в данном случае задача менеджеров - понять потребности предприятий, оценить сложившиеся отношения с обслуживающими банками и сделать компании комплексное предложение, исходя из диагностированной картины: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, зарплатный проект и прочие аспекты финансовой деятельности компании. Переориентировать компанию на обслуживание из другого банка возможно только используя полный спектр преимуществ. В данном случае – предоставить сотрудникам предприятий карты с «вкусными» условиями.

Здоровый консерватизм

Крупный бизнес, как правило, остается верен первоначальному выбору. «И банк, выдавший карты его сотрудникам, меняет не одномоментно. Организация не всегда готова полностью перейти в новый банк, поэтому зачастую в крупных организациях практикуется наличие нескольких зарплатных проектов. В любом случае последнее слово, в каком именно банке получать услуг, всегда остается за клиентом - физическим лицом», - считает Александр Наумов.

«Часто юридическое лицо по каким-то причинам открывает расчетный счет в новом банке, а зарплатный проект остается «на месте», так как процесс его перехода в новый банк требует от компании дополнительных затрат трудовых и временных ресурсов. Однако на практике процесс миграции зарплатных проектов между банками все же существует. Банки предлагают держателям карт новые услуги, низкие ставки по кредитам, ипотеке, широкую сеть банкоматов и т.д. Тогда большую заинтересованность в смене банка начинают проявлять сами сотрудники - держатели зарплатных карт, к чьему мнению руководители предприятий зачастую прислушиваются», - говорит Антон Сабадаш.

Владимир Кудряшов напоминает, что каждый сотрудник предприятия по закону имеет право оформить карту в любом банке и предоставить в бухгалтерию организации реквизиты для перечисления заработной платы, то есть между банком и клиентом будет так называемый индивидуальный зарплатный проект.

Директор департамента специализированного бизнеса банка «Восточный» Дмитрий БЕНИЙЧУК консерватизм зарплатных клиентов также объясняет тем, что подобный проект идет в комплекте с расчетным счетом организации и премиальным обслуживанием первых лиц компании, и это фактор значимый. Кроме того, смена банка по обслуживанию зарплатного проекта несет определенные трудозатраты для бухгалтерии компании. Но все крутится вокруг денег, и кто предоставит более выгодное предложение, тот и победит. И в рамках конкуренции на рынке зачастую получение прибыли от реализации зарплатного проекта для банка отходит на второй план.

Борьба за «юрлицо»

Однако люфт для зарплатных проектов на рынке все же есть. Микро- и малый бизнес становится очевидным лакомым куском для «зарплатного» сегмента услуг.

Антон Сабадаш отмечает, что, предлагая зарплатный проект (будь то предприятие, где работает более 100 человек, либо небольшая, начинающая работу компания со штатом в 2-3 специалиста), банк «Приморье» ориентируется не только на руководителей организаций, но и на самих сотрудников компаний – пользователей карт и услуг. Именно они приходят в организацию и озвучивают желание обслуживаться в том или ином банке. В этом случае большую роль играют кредитование физических лиц (ассортимент кредитных продуктов и условия выдачи), возможности дистанционного обслуживания (интернет-банк, мобильный банк) и, конечно же, уровень обслуживания как для физических, так и для юридических лиц: персональный менеджер, круглосуточная поддержка (контакт-центр), скорость обслуживания.

Александр Наумов поясняет, что в целом условия для крупных организаций или для малого бизнеса по зарплатным проектам не имеют существенных различий. Банк нацелен на долгосрочные отношения с любым клиентом и делает ставку на технологии и высокий уровень сервиса. По его мнению, конкурентную борьбу за «юрлицо» сможет выиграть тот банк, который готов быть более гибким при обслуживании клиента.

Дмитрий Бенийчук полагает, что сегодня банки активно конкурируют даже за самых мелких клиентов при реализации зарплатного проекта. В связи с этим приходится маневрировать собственными тарифами и предложениями – формировать льготные тарифы за распределение заработной платы в зависимости от фонда оплаты труда организации, скидки на РКО (обслуживание счета, инкассация и др.), бесплатный выпуск карт топ-менеджменту компании и т.д.

«Заключая договоры на обслуживание с организациями, имеющими в штате 10-20 сотрудников, работаем на будущее: через пару лет успешного ведения бизнеса количество специалистов компании может увеличиться втрое. В данном плане именно в сегменте малого бизнеса скрыт наибольший потенциал», - заключает представитель банка «Восточный».

Яна МАЛЬЦЕВА.