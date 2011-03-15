«Восточный экспресс банк» поделится акциями с IFC

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций «Восточного экспресс банка» (КБ «Восточный», Благовещенск) на 95,3 млн рублей, размещаемую в пользу Международной финансовой корпорации (IFC), говорится в материалах банка.

Ранее сообщалось, что акционеры КБ «Восточный» на внеочередном собрании 22 декабря 2010 года приняли решение об увеличении уставного капитала. Всего планируется разместить 9 млрд 531 млн 250 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Цена размещения определена в размере 0,24 рубля за акцию. В результате допэмиссии уставный капитал вырастет на 14,6%. В настоящее время доля IFC в уставном капитале банка составляет 2,5%.