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Сбербанк приглашает приморцев на "Ипотечную субботу"
15 Февраля 2011, 17:27 | Приморье
В ближайшую субботу, 19 февраля, Сбербанк России приглашает жителей края, планирующих приобрести жилье в кредит, принять участие в акции "Ипотечная суббота".
Ведущие риэлторы и застройщики региона бесплатно проконсультируют всех желающих по вопросам приобретения недвижимости, расскажут об имеющихся на рынке предложениях и подберут оптимальный для клиента вариант. Кредитные эксперты Сбербанка помогут оформить кредитную заявку и рассчитают график платежей.
Акция будет проходить 19 февраля с 11.00 до 15.00 в офисах Сбербанка во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске.
Автор: Юрий Рогов
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