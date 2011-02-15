Сбербанк приглашает приморцев на "Ипотечную субботу"

В ближайшую субботу, 19 февраля, Сбербанк России приглашает жителей края, планирующих приобрести жилье в кредит, принять участие в акции "Ипотечная суббота".

Ведущие риэлторы и застройщики региона бесплатно проконсультируют всех желающих по вопросам приобретения недвижимости, расскажут об имеющихся на рынке предложениях и подберут оптимальный для клиента вариант. Кредитные эксперты Сбербанка помогут оформить кредитную заявку и рассчитают график платежей.

Акция будет проходить 19 февраля с 11.00 до 15.00 в офисах Сбербанка во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске.