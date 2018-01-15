Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выплаты из материнского капитала будут производить ежемесячно
Семьи с низким доходом смогут получить выплаты из материнского капитала, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама может подать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка.
Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату. В Приморском крае 1,5-кратный прожиточный минимум составляет 19 787 рублей. При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав. Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Заявление можно подать в клиентской службе территориального органа ПФР или в МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления.
Как отмечает руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей в Приморском крае за II квартал 2017 года – 13 553 рубля. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.
Новости тематики
- Выплаты из материнского капитала будут производить ежемесячно
- Более миллиона приморцев хотят знать, что будет с их накоплениями
- Софинансировать пенсию можно осталось лишь год и месяц
- Кредитный кооператив, который почти лопнул
- Приморские компании разоряются реже других
- В России появятся пайщики-рантье
- Охотники за биткоинами не дают спокойно спать владивостокцам
- Пенсию можно по-прежнему софинансировать
- Как заработать на любви к стратегиям. Форекс или вызов самому себе
- Приморским льготникам вновь предлагают взять деньги или путевку
Новости раздела
- Выплаты из материнского капитала будут производить ежемесячно
- Гастроли "Партии налогоплательщиков России" во Владивостоке
- Более миллиона приморцев хотят знать, что будет с их накоплениями
- Банк супруги Сергея Дарькина признал высоким уровень кредитного риска
- Приморцы отдали деньги банкам
- Сбербанк готов отказаться от банковских карт
- Стиль Альфа-Банка
- Новая защита накоплений
- Банк – партнер для малого бизнеса
- Банки существенно пересмотрят ставки по ипотеке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
- Мэр Владивостока выходит из бизнеса
- В Приморье ищут 230 новых специалистов на зарплату от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
- Долги одного из ключевых предприятий Приморья достигли астрономической суммы
- В Хабаровском крае в 2018 году появятся новые государственные заказники
- В 2018 году жителям Приморья компенсируют 133 млн рублей расходов по ипотеке
- В Приморье в крабовое дело вложат 288,5 млн рублей
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Фармацевтическая промышленность в ДФО начнет развиваться с Приморья
- Еще одна категория дальневосточников может претендовать на субсидируемые авиабилеты