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Прибавку к пенсии в феврале 2016 года получат только неработающие пенсионеры
Приморские пенсионеры, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность, в феврале 2016 года получат пенсию в повышенном размере. Их пенсии увеличатся на 4%.
По словам заместителя управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю Галины НИКИТЧЕНКО, пенсионерам, которые работали в 2015 году, но уволились в период с 1 октября 2015 по 31 марта 2016 года, нужно подтвердить факт увольнения, обратившись в Пенсионный фонд с заявлением и трудовой книжкой. В случае отсутствия записи в трудовой книжке, пенсионеру необходимо предоставить копию приказа об увольнении. Если эти пенсионеры не представят необходимые документы в ПФР, они будут считаться работающими, следовательно, их пенсия индексироваться не будет.
Выплата же страховой пенсии с учетом индексации будет производиться со следующего месяца после рассмотрения поданного заявления пенсионера. Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) работы, а также правила его заполнения размещены на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
Более подробную информацию о предстоящей индексации пенсий можно получить по справочному телефону Отделения ПФР по Приморскому краю 8 (423) 249 86 00.
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