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Виртуальная карта призвана обезопасить покупки и платежи в Интернете
Телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ запустил сервис «Виртуальная карта МТС Деньги», который позволяет абонентам компании оформлять виртуальную карту MasterCard на сайте МТС для безопасных покупок и платежей в Интернете.
Виртуальная карта «МТС Деньги» — это аналог обычной банковской карты, сервис позволяет совершать платежи в интернет-магазинах и на интернет-сайтах, принимающих банковские карты международной платежной системы MasterCard. Это безопасный платежный онлайн инструмент, так как пользователю не нужно указывать данные своей пластиковой карты — достаточно один раз оформить виртуальную карту прямо на сайте МТС и при необходимости пополнять ее. При этом код безопасности CVC2, один из реквизитов карты, необходимый для совершения платежа в интернете, каждый раз приходит в виде SMS и действует только на одну транзакцию в течение часа.
Виртуальная карта оформляется в разделе сайта МТС «Легкий платеж». После регистрации карты на мобильный телефон абонента МТС поступают SMS-сообщения с номером карты, срок ее действия и кодом безопасности CVC2, который заказывается для каждого платежа на сайте или с помощью SMS. Виртуальная карта «МТС Деньги» выпускается с нулевым балансом для абонента один раз, а затем при необходимости пополняется со счета мобильного телефона через сайт оператора.
«Миллионы россиян уже оценили удобство покупок и оплаты различных услуг в интернете, но опасаются указывать реквизиты банковских карт и свои персональные данные при совершении онлайн-платежей. Виртуальная карта «МТС Деньги» помогает решить эти вопросы. Динамическая смена кода безопасности для каждого платежа позволяет избежать злонамеренного копирования данных, а удобный формат пополнения карточного счета — оперативно управлять остатком денежных средств на карте, - отметил директор департамента финансовых услуг МТС Дмитрий Панфилов. — Уверен, что новый финансовый сервис МТС будет также востребован, как и банковские карты «МТС Деньги», пользователями которых уже являются более миллиона наших клиентов».
При выпуске виртуальной карты и совершении транзакций комиссия не взимается. При пополнении виртуальной карты со счета мобильного телефона комиссия составляет 1,5%, сообщает пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Газета "Золотой Рог".
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не знаю - как мтс, но киви - это супер!