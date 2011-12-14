Примсоцбанк кредитует покупку автомобилей Nissan

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Примсоцбанк совместно с автодилером – компанией «Авторитет-Авто» предложил специальные условия кредитования для желающих приобрести автомобили Nissan, в том числе внедорожник Nissan Patrol.

Автокредит выдается на срок от 3 до 60 месяцев в сумме от 100 тыс. рублей. Ставка по кредиту составляет 11% годовых и может частично или даже полностью компенсироваться автодилером.

Эксклюзивное предложение банка и автодилера действует до конца текущего года, уточнили в пресс-службе кредитной организации.