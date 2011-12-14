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Примсоцбанк кредитует покупку автомобилей Nissan
14 Декабря 2011, 15:15 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Примсоцбанк совместно с автодилером – компанией «Авторитет-Авто» предложил специальные условия кредитования для желающих приобрести автомобили Nissan, в том числе внедорожник Nissan Patrol.
Автокредит выдается на срок от 3 до 60 месяцев в сумме от 100 тыс. рублей. Ставка по кредиту составляет 11% годовых и может частично или даже полностью компенсироваться автодилером.
Эксклюзивное предложение банка и автодилера действует до конца текущего года, уточнили в пресс-службе кредитной организации.
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