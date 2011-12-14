www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.58 р. 100 JPY: 58.08 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 95.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Сбербанк принимает материнский капитал в качестве взноса по ипотеке

14 Декабря 2011, 12:05 | Приморье

Сбербанк улучшил условия оформления ипотеки для своих клиентов. Новая кредитная программа «Ипотека плюс материнский капитал» позволяет использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса. Ранее материнским капиталом можно было погашать только уже имеющиеся жилищные кредиты.

«Многие наши клиенты - это семьи с двумя и более детьми, которым требуется жилплощадь большего размера, - рассказывает заместитель управляющего Приморским отделением №8635 ОАО «Сбербанк России» Алексей ЗАРУБИН. - Теперь у этих семей появилась возможность внести часть денег или всю сумму первоначального взноса из средств материнского капитала. Безусловно, это будет способствовать дальнейшему развитию ипотечного кредитования и улучшению жилищных условий приморцев».

Для того чтобы воспользоваться правом учесть материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке, владельцы сертификатов (или их созаемщики, например, супруги) должны предоставить в банк два документа: сам сертификат и документ (справка, уведомление и т.п.) из отделения Пенсионного фонда об остатке средств материнского (семейного) капитала.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».

Автор: Сергей Кузьмин
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru