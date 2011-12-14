Сбербанк принимает материнский капитал в качестве взноса по ипотеке

Сбербанк улучшил условия оформления ипотеки для своих клиентов. Новая кредитная программа «Ипотека плюс материнский капитал» позволяет использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса. Ранее материнским капиталом можно было погашать только уже имеющиеся жилищные кредиты.

«Многие наши клиенты - это семьи с двумя и более детьми, которым требуется жилплощадь большего размера, - рассказывает заместитель управляющего Приморским отделением №8635 ОАО «Сбербанк России» Алексей ЗАРУБИН. - Теперь у этих семей появилась возможность внести часть денег или всю сумму первоначального взноса из средств материнского капитала. Безусловно, это будет способствовать дальнейшему развитию ипотечного кредитования и улучшению жилищных условий приморцев».

Для того чтобы воспользоваться правом учесть материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке, владельцы сертификатов (или их созаемщики, например, супруги) должны предоставить в банк два документа: сам сертификат и документ (справка, уведомление и т.п.) из отделения Пенсионного фонда об остатке средств материнского (семейного) капитала.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».