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По стандарту АИЖК
Средняя ставка по ипотечным кредитам, которые банки Дальнего Востока оформляют по стандартам Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), сегодня равна 11,78%. Срок кредита - 16 лет, сумма - 1,276 млн руб. За эти деньги дальневосточники становятся обладателями 46,36 кв. м. Такова статистика АИЖК.
Ипотека - дело молодых
Все операторы АИЖК в Приморье - ОАО «Дальневосточный ипотечный центр», ОАО «Владивостокское ипотечное бюро», ОАО «Наш дом - Приморье» признают: 2010 год принес оживление на рынок ипотеки. В кризисном 2009-м большинство банков приостановили свои ипотечные программы. В нынешнем году кредитные организации, напротив, полноценно вернулись к кредитованию именно через стандарты АИЖК.
Как говорят, рефинансирование ипотечных закладных банков (предоставление гражданам кредитов (займов) на погашение уже существующего кредита (займа) под залог приобретенной ранее недвижимости) приобрело динамику. Хотя, судя по цифрам региона, речь идет о 1 212 кредитах, которые рефинансированы на Дальнем Востоке, из них 400 - в Приморье, 263 - в Хабаровском крае, 169 - на Камчатке и 145 - в Якутии. Клиент АИЖК - человек довольно молодой. В Приморье ему 34 года, в Хабаровском крае - 35 лет, самые юные владельцы ипотечных кредитов проживают в Еврейской автономной области, их средний возраст - 30 лет (данные на 1 октября 2010 г.).
Столь невысокие показатели объясняются тем, что АИЖК вернулось к рефинансированию ипотечных кредитов лишь в июле 2010 г.
Тройной рост
Региональные операторы АИЖК ОАО «Дальневосточный ипотечный центр» и ОАО «Наш дом - Приморье» сегодня сделали основную ставку на кредитование приморцев. Владивостокское ипотечное бюро сосредоточилось на реструктуризации ипотечных кредитов других банков по стандартам АРИЖК. С помощью ипотечного бюро каждый некредитоспособный заемщик, оформивший ипотеку до 1 июля 2009 г., может получить стабилизационный займ на 1 год, в течение которого он будет платить лишь от 500 до 3000 руб., остальные деньги за него внесет АРИЖК. Это называется первый уровень поддержки. На самом деле их три. Последний, третий уровень, - отказ от квартиры, но и избавление от ипотечного банковского кредита.
Теоретически механизм должен работать так: бюро выкупает кредит у банка и по договорной стоимости передает ее в собственность муниципалитета, который в свою очередь может передать квартиру, но уже по социальному найму, этому же заемщику. Подобная схема в Приморье не работает, т.к. не заключены соответствующие соглашения между АИЖК и городскими властями.
«95% наших клиентов, воспользовавшихся первым уровнем поддержки, восстановили свою кредитоспособность через год и теперь выплачивают долг банку самостоятельно», - рассказывает помощник генерального директора ОАО «Владивостокское ипотечное бюро» Наталья ДОНСКАЯ.
Однако сотрудничество с операторами АИЖК имеет и другие плюсы. Ведущий специалист отдела ипотечного кредитования ОАО «Дальневосточный ипотечный центр» (ДВИЦ) Анна ГОНЧАРУК обращает внимание на хорошие показатели новой программы АИЖК - «Военная ипотека». В рамках этого предложения военнослужащему фактически не нужно тратить собственные средства для первоначального взноса, выплаты происходят за счет сертификата накопительно-ипотечной системы (НИС).
«Если сравнивать предпочтения наших клиентов, их финансовые возможности, то еще в прошлом, 2009 г. средняя сумма займа на квартиру оставалась на уровне 1,2-1,5 млн руб. Хотя бывали случаи, когда заемщики оформляли кредит по максимуму - на 4 млн руб. В этом году размер ипотечного займа увеличился до 1,7 млн руб. Полагаю, что это связано с оживлением на рынке недвижимости, а значит с повышением стоимости квартир в целом», - уточняет Анна Гончарук.
В ДВИЦ заметили и другую любопытную тенденцию среди ипотечных заемщиков: к новостройкам интерес меньше, т.к. в благоустройство такой квартиры нужно еще вкладывать дополнительные средства. В целом, количество сделок по итогам 9 месяцев 2010 г. в головном офисе ДВИЦ во Владивостоке увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
«В соответствии с нашей статистикой за последние 6 месяцев средняя сумма займа составила около 1 900 000 руб., - говорит начальник управления ипотечными операциями Наталья ХВОРОСТЯНКО. - В основном заемщики приобретают жилую недвижимость небольшой площади на вторичном рынке, чаще - однокомнатные, либо малогабаритные двухкомнатные квартиры. Это во многом связано с невысоким предложением объектов на рынке жилищного строительства». С точки зрения нашей собеседницы, одним из самых востребованных продуктов по стандартам АИЖК в 2010 г. также оказалась «Военная ипотека».
Конверты забыли
По мнению некоторых экспертов ипотечного рынка, серьезно пострадали в кризис приморцы, получавшие зарплаты в конвертах. В 2009 году их работодатели перешли на работу в белую, а конверты (где осталась значительная часть оплаты за труд) выдавать перестали.
«Порой удивляет, на что рассчитывали заемщики, оформляя кредит с ежемесячным платежом в 50 тыс. руб.? Как показывает практика, такую роскошь могли себе позволить лишь те, кто активно занимался автобизнесом до 2009 г. После того как рынок иномарок в буквальном смысле рухнул, они оказались некредитоспособны. Большинство наших клиентов именно из этой сферы. Причиной снижения платежеспособности в кризис объясняли и декретным отпуском жены», - уточняет Наталья Донская.
Сегодня ситуация нормализуется. Банки и спецоператоры АИЖК стали серьезнее присматриваться к заемщикам. Как утверждают специалисты, отказы в выдаче кредита во второй половине 2010 г. случаются крайне редко, чаще по причине того, что в квартирах, предлагаемых под ипотеку, не узаконена перепланировка, либо стоимость жилой недвижимости значительно завышена.
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