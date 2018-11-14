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Банки подогрели интерес жителей Приморья к депозитам
По состоянию на 1 октября приморцы держат на рублевых счетах почти 267 млрд
Ставки по рублевым и валютным депозитам физических лиц выросли в большинстве банков, представленных в Приморском крае. Дальнейшего повышения доходности депозитов эксперты не прогнозируют. Но, вместе с тем, отмечают, что традиционное предновогоднее оживление на рынке сбережений будет несколько активнее за счет желающих зафиксировать едва ли не самые высокие за год ставки.
На сентябрьское повышение ключевой ставки ЦБ РФ банки, как и ожидалось, отреагировали ростом доходности по депозитам. По данным Центробанка, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду октября составила 7,03% против 7,01% за вторую декаду. Уровень максимальной ставки в конце октября - самый высокий с начала февраля этого года, когда он составлял 6,96%.
Осенняя прибавка
Так, например, Дальневосточный банк увеличил процентные ставки по вкладам еще в середине октября. Ставки на рублевые вклады увеличились на 1,5%, на вклады в долларах США – на 1%. В конце октября банк «Открытие» объявил о повышении ставок по всей линейке своих вкладов для физических лиц: теперь максимальная ставка составляет 7,5% в рублях и 3,5% в долларах. Кроме того, банк вернул в свою продуктовую линейку депозиты в евро. Максимальная ставка по ним достигает 0,5%.
Росбанк с 1 ноября повысил ставку по вкладам в рублях до 7,35% для всех клиентов и в долларах - до 2,7% для премиальных.
В Альфа-банке осенью максимальная процентная ставка по депозиту в рублях выросла до 8,01% годовых, в долларах США до 3,52% годовых. Максимальное увеличение доходности по вкладам составило 0,65%.
«Кроме того, мы предложили широкую линейку накопительных счетов. С конца сентября клиенты могут открыть новый накопительный счет «Альфа-счет» в рублях, долларах США и евро. «Альфа-счет» дает возможность получить доход - до 6,5% годовых за шесть месяцев, и до 8,5% годовых - при хранении средств в течение 12 месяцев. Проценты начисляются на минимальный остаток за месяц. А оплачивая покупки дебетовыми картами Альфа-Банка, клиенты могу получать до 7% на остаток по текущим счетам в рублях. Проценты выплачиваются ежемесячно. Пополнение и снятие - в любой момент с сохранением ранее выплаченных процентов», - рассказала Алла СОЛДАТОВА, директор дивизиона «Дальний Восток и Восточная Сибирь» по розничному бизнесу Альфа-Банка.
Повышение ставок в Примсоцбанке произошло 1 ноября в связи с запуском традиционного вклада «Новогодний чулок». Ставка выросла с 7 до 7,30-7,35% годовых, все зависит от способа открытия вклада. С учетом капитализации же, доходность нового вклада доходит до 7,6% годовых, что равносильно поднятию ставки на 0,6 п.п. от максимальной ставки октября, отметили в банке.
Валюта не в фаворе
По состоянию на 1 октября 2018 года рублевые депозиты физических лиц в Приморском крае составляют почти 267 млрд рублей, в долларах – 51,9 млрд рублей.
Альфа-Банк в октябре наблюдал прирост средств клиентов во всех валютах, наибольший – в рублях. «Это следствие выгодных условий по накопительным счетам и дебетовым картам. Мы также предлагаем удобный способ дистанционно открыть депозит в мобильном банке, интернет-банке, телефонном центре, а также в любом из розничных отделений банка. В регионе Альфа-Банк сохраняет позиции в тройке самых «растущих» банков в части вкладов (исследование Frank RG). Вклады и накопительные счета - по-прежнему основной инструмент для сбережений», - пояснила Алла Солдатова
Вместе с тем осень 2018 года однозначно демонстрирует лучшие показатели на рынке депозитов в сравнении с осенью прошлого года. По состоянию на 1 октября 2017 года в Приморье было открыто вкладов в рублях на сумму почти 250 млрд рублей и в долларах - на сумму 40,1 млрд рублей. Валютные вклады, кстати, как показывают цифры, из года в год демонстрируют стабильные, но невысокие показатели.
«Прироста по валютным вкладам не наблюдается, наоборот – мы видим равномерное снижение по отношению к прошлому году. Особой популярностью у наших клиентов вклады в валюте не пользуются. Сейчас наши валютные вкладчики предпочитают рублёвые ставки», - сообщила Наталья ЛОШАКОВА, начальник отдела депозитов и расчетных услуг населению ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Сберегательные альтернативы
Дальнейший рост ставок, по словам банкиров, зависит исключительно от ставки Центробанка. А она, скорее всего, до конца года не изменится. Впрочем, возможны повышения от тех банков, кто до сих пор отказывался от повышения и остался в низу рынка, добавила Наталья Лошакова.
Судить о том, подстегнуло ли повышение доходности вкладчиков - также пока преждевременно. Но традиционно конец года отмечается притоком средств населения на депозиты.
«Пока рано говорить о результатах, повышение произошло не так давно. В целом, по банку в течение года наблюдается прирост портфеля. Текущий портфель депозитов по Приморью – 353,7 млн рублей», - прокомментировал Сергей МИХАЙЛЮКОВ, управляющий операционным офисом «Приморский» банка «Открытие».
Рынок привлечений в 2018 году отмечен следующей тенденцией: сберегательная модель поведения, характерная для периодов экономической нестабильности, не утратила актуальности.
«С другой стороны, в связи со снижением депозитных ставок в целом интерес клиентов все больше стал смещаться в сторону альтернативных инструментов – более рисковых, но и потенциально более доходных (инвестиции в ценные бумаги российских и зарубежных компаний, гособлигации, ИИС, НСЖ, ИСЖ и др.). Тренд на диверсификацию инвестиционных портфелей будет иметь продолжение, несмотря на то, что доходность по инвестпродуктам не является гарантированной, а конъюнктура российского фондового рынка сильно зависит от внешнего фонда», - продолжил Сергей Михайлюков.
«Вклады сегодня остаются стандартным вариантом размещения свободных средств для тех клиентов, кто только начинает формировать свой капитал, - отметила Екатерина ЗИНЕНКО, директор территориального офиса Росбанка во Владивостоке. - Среди тех жителей региона, кто желает не просто сохранить и приумножить свои средства, но и комплексно защитить свою жизнь от непредвиденных ситуаций, все большей популярностью пользуется такой продукт, как инвестиционное страхование жизни. Продукт разработан Societe Generale Insurance совместно с Росбанком. ИСЖ работает как комплексное финансовое решение, сочетающее в себе потенциально неограниченный доход от инвестиций, гарантию возврата 100% вложенных средств по окончании срока и страховую защиту».
Это не означает, что у традиционных банковских вкладов нет перспектив. «В обозримом будущем они будут востребованы и останутся самым массовым инструментом сбережения. Сверхприбыли депозиты не приносят, но ставки по ним вдвое и более превышают инфляцию, а доходность компенсируется минимальными рисками и страховыми гарантиями государства на сумму в пределах 1,4 млн рублей. Вклады, в отличие от инструментов фондового рынка, доступны неквалифицированным инвесторам, не имеющим экономической подготовки и специальных знаний», - подчеркнул представитель банка «Открытие».
Анна МАЛЕЦКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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