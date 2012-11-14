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Прибыль банковского сектора Приморья за 9 месяцев выросла на 23% до 5,4 млрд

14 Ноября 2012, 11:25 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября, ZRPRESS. Совокупная прибыль банковского сектора Приморского края за девять месяцев 2012 года увеличилась на 23%, составив 5,4 миллиарда рублей, сообщает главное управление ЦБ РФ (ГУ ЦБ РФ) по региону.

По данным ведомства, в этот период сохранялась позитивная динамика развития банковского бизнеса в Приморье, при этом суммарные активы выросли на 16%, остатки по кредитам и прочим размещенным средствам - на 36%, привлеченным средствам - на 9%, пишет РИА Новости.

"Совокупная прибыль банковского сектора экономики края по итогам девяти месяцев составила 5,365 миллиарда рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме увеличения объема операций на рост показателей повлияла оптимизация структуры Дальневосточного филиала ОАО АКБ "Росбанк". В частности, на показателях благоприятно сказался перевод филиалов по Дальневосточному федеральному округу в статус операционных офисов", - говорится в материалах ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю.

Отмечается, что кредитные портфели банков и филиалов по-прежнему формировались преимущественно кредитами физических и юридических лиц, а доля межбанковских кредитов и депозитов в активах сектора составляет менее 1%. Кредиты физлицам в российской валюте в этот период по-прежнему оставались самыми дорогими.

"Удельный вес просроченной задолженности в кредитах и прочих размещенных средствах банковского сектора имел тенденцию к снижению, составив на 1 октября 2012 года 2,2%, по кредитным организациям региона - 1,8%", - добавляется в материалах.

Автор: РИА "Новости"
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