В Приморье детям дали банковские карты в руки

Коммерческие банки в Приморье предлагают все больше коробочных продуктов, основанных на медицинских и страховых услугах для детской и возрастной категории. Опция «телемедицина» (консультации с доктором по телефону 24 часа в сутки) и накопительное страхование для детей и пенсионеров набирают обороты. Банк «Открытие», Совкомбанк заявляют их для рядовых клиентов, Альфа-Банк – для премиального сегмента любого возраста. В любом случае подобные расходы оплатят основные пользователи услуг кредитных организаций - трудоспособное население.

В Приморье около 560 тыс. пенсионеров и 351 тыс. детей до 17 лет (18,1% численности постоянного населения края). Обходить эти аудитории вниманием неправильно. Хотя на общей финансовой доске присутствуют продукты специально для них сформированные.

Вклады объединяют

Сберегательные программы для граждан 55+ существуют давно, но продвигаются разве что в самих офисах банков. Условия открытия счета в среднем варьируются в пределах 8% годовых с возможностью пополнения на сроки от 1 месяца до нескольких лет.

Так, в Примсоцбанке пенсионерам предлагают вклад под 8,2-8,6%.

В банке «Приморье» вклад, действующих для всех категорий, предлагает доход от 6,9%. С первого месяца в кредитной организации готовы повысить процент на 0,2% при условии достижения клиентом возраста 54 года и 6 месяцев и старше (женщины) и 59 лет и 6 месяцев и старше (мужчины).

В Дальневосточном банке (ДВБ) открыть вклад «Пенсионный» могут не только те, кто получает пенсии по возрасту, но и вышедшие на пенсию по выслуге лет. Для таких клиентов банк открывает вклады от 6,85%.

Пенсионный вклад в банке «Открытие» во Владивостоке сроком на год предлагают открыть под 8,09% (на суммы от 30 до 300 тыс. рублей), для больших сумм - 8,18%. В случае оформления депозита, например, на 1 млн рублей снятие наличных можно производить до 30% от суммы вклада.

Предложение от Росбанка позволяет клиентам старшей возрастной категории завести традиционный вклад под повышенный процент, +0,4% к традиционной ставке, при предъявлении пенсионного удостоверения.

Совсем юные клиенты также могут приобщаться к вкладным программам банков практически с рождения. Специализированный вклад «На вырост» предлагает в Приморье ДВБ. Такой депозит позволит, к примеру, накопить деньги для оплаты обучения в университете или сделать подарок к совершеннолетию. Договор заключают на имя родителя, получателем вклада является ребенок по достижении им 18 лет. Этот пополняемый вклад можно открыть на один, два или три года. И пока ребенок не достигнет совершеннолетия, вклад будет автоматически продлеваться.

Как пояснили Деловой газете «Золотой Рог» в банке «Открытие», оформить депозит на имя ребенка имеют право родители, бабушки, дедушки, тети и дяди. Но это значит, что онидолжны при открытии вклада предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Таким вкладом он сможет пользоваться только после наступления совершеннолетия. Подобный вклад под ставку 8% годовых открывают и в банке «Открытие». С 14 лет по закону молодой человек или девушка при предъявлении паспорта могут открыть в банке личный счет и перечислять или снимать денежные средства самостоятельно.

Карты детям выдают

Более демократично обстоит дело с открытием пластиковой карты на имя ребенка. Таковой в первую очередь может стать дополнительная банковская карта VISA или Маster Card, которые можно завести в каждом коммерческом банке в Приморье. Ряд банков ограничивает возраст выдачи пластикового продукта 10 годами, другие – 14 годами, приравнивая карты к вкладам.

Как рассказали Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Росбанка, дебетовую пластиковую карту на имя ребенка можно открыть привязав ее к счету взрослого члена семьи. По Гражданскому кодексу РФ такой картой можно пользоваться начиная с 6 лет. Владелец счета может установить лимит ежедневных операций по карте, тем самым ограничив ребёнка в тратах. Это исключает риск доступа мошенников к средствам на счете в полном объеме в случае утери или кражи карты. При этом благодаря услуге SMS-информирования родитель будет в любой момент знать, где и на что были потрачены деньги. Это удобно с точки зрения безопасности.

С 14 лет молодой человек может открыть личную дебетовую карту самостоятельно при наличии паспорта и денег за годовое обслуживание.

Пластиковые карты для граждан, получающих пенсию, сегодня дают ряд бонусов их владельцам, как минимум зачисление процентов на остаток средств на карточном счете, как правило до 4% годовых. Сбербанк с его «Социальной картой» стал лидером в запуске этой услуги. По словам специалистов банка «Открытие», заведение карты для перечисления пенсии предусматривает бесплатное предоставление услуг мобильного банка (а значит, смс о зачислении пенсии на счет), проценты на остаток и отсутствие годовой комиссии за обслуживание. Кроме того, клиенты банка могут снимать наличные в любых банкоматах страны без комиссии в любой сторонней кредитной организации и получать на карту проценты с вклада.

Только для взрослых

Сегодня банки готовы работать с возрастными клиентами по кредитам. Но в ограниченном порядке. Самыми лояльными к «годам» клиента оказались Сбербанк и ВТБ24 (до 75 лет на момент окончания кредитного договора под поручительство), а также банк «Открытие» (до 75 лет для вкладчиков), и банк «Восточный» (до 76 лет). В Примсоцбанке оформляют кредит с учетом окончания кредитного договора у клиента в 70 лет. В банке «Приморье» - до 65-и.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.