Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гарантийный фонд выдал приморским предпринимателям поручительства на сумму 300 млн руб.
По данным на 12 сентября, Гарантийным фондом Приморского края выданы поручительства предприятиям малого бизнеса на общую сумму 300 миллионов рублей. Из них 45 % составляют поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели (приобретение недвижимости, оборудования, модернизация и ремонт основных средств).
Напомним, Гарантийный фонд создан в 2009 году распоряжением губернатора Приморского края Сергея Дарькина с целью повышения доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса. Фонд заключил партнерские соглашения с ведущими банками Приморского края. Первое поручительство фонда было выдано 15 июня 2010 года.
Сумма банковских кредитов, по которым выданы поручительства Гарантийного фонда, составила 628 миллионов рублей. Цель кредитов - вложения во внеоборотные активы, ремонт, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.
На сегодняшний день уже 154 заемщика получили поручительства фонда. Поддержка оказана представителям малого бизнеса - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Партизанска, Дальнереченска, Большого Камня, Артема, а также Спасского, Октябрьского, Партизанского, Красноармейского, Михайловского, Хорольского районов и др.
Заемщики осуществляют деятельность в самых различных сферах: оптовая и розничная торговля, производство напитков и молочных продуктов, производство и торговля ювелирными изделиями, организация грузоперевозок, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, осуществление строительных работ, гостиничный и ресторанный бизнес, переработка морепродуктов, организация отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность, производство изделий из меха, пассажироперевозки, производство строительных металлоконструкций, распиловка древесины, животноводство, производство мебели, врачебная практика.
Также в монопоселениях Приморья реализуется программа Гарантийного фонда по поддержке представителей малого бизнеса. Для них комиссия за предоставление поручительства существенно снижена. Благодаря этому заемщики из Арсеньева, Дальнегорска и Лучегорска смогли привлечь кредитные средства в размере 60 млн. рублей, заключив с фондом договоры поручительства на сумму 38 млн. рублей.
Новости тематики
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
- В Приморье детям дали банковские карты в руки
Новости раздела
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона