Примсоцбанк - в рейтинге 500 прибыльных банков России

За первое полугодие 2011 года в рейтинге «РБК» 500 прибыльных банков России Примсоцбанк поднялся до 79-й позиции с показателем в 289,67 млрд рублей.

Кроме того, по размеру чистых активов Примсоцбанк сейчас занимает 138-е место, что на две позиции выше, чем в конце 2010 года. По объему кредитного портфеля банк находится на 119-м месте, поднявшись за полгода на две позиции.