Декретный отпуск добавит к пенсии 141 рубль

Приморцы все чаще обращаются в клиентские службы территориальных управлений ПФР с вопросом: полагается ли им дополнительная выплата к пенсии по уходу за детьми, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В связи с возросшим интересом к этой теме Отделение Пенсионного фонда по Приморскому краю разъясняет: речь идёт не о дополнительных выплатах, а о перерасчёте пенсии с учетом нестраховых периодов (в том числе периоды ухода за детьми), который может производиться некоторым категориям пенсионеров.

- Кто может обратиться за перерасчётом пенсии за детей?

- Тем, кому пенсия назначена в 2015 году и позднее, беспокоиться о перерасчёте не нужно – наиболее выгодный вариант им выбран при назначении пенсии.

Пенсионерам, вышедшим на пенсию до 2015 года, могут быть начислены баллы за периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет: - если в эти периоды имеются перерывы в работе, т.е. гражданин во время периода ухода за детьми не состоял в трудовых отношениях с работодателем;- если период работы, заменённый нестраховым периодом ухода за ребёнком, будет выгоден для пенсионера. По уходу за первым ребёнком начисляются 1,8 баллов за год ухода, за вторым ребёнком – 3,6 балла, за третьим и четвертым – 5,4 баллов за каждый год ухода. Баллы начисляются не более чем за четырёх детей. Стоимость одного пенсионного балла на сегодняшний день – 78 рублей 58 копеек.

Перерасчет пенсии в связи с заменой периодов, как и любой другой, осуществляется по заявлению пенсионера с первого числа месяца, следующего за месяцем его подачи.

- На какую надбавку можно рассчитывать?

- Размер увеличения пенсии индивидуален у каждого гражданина. Важно понимать, что прибавка не гарантируется. Перерасчет может быть и с минусом. Но если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами ее размер уменьшается, перерасчет не производится.

- Кому выгоден перерасчет?

- Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, введенный с 2015 года, позволяет повысить размер назначенной страховой пенсии некоторым пенсионерам, имеющим преимущественно «советский» стаж, путем ее перерасчета в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами, которые у гражданина были учтены по старым правилам (через оценку пенсионных прав или исходя из стоимости страхового года) либо при совпадении их с работой учтены как страховые периоды. Прежде всего на такой перерасчет могут рассчитывать пенсионеры, которые имеют двух и более детей, а также те, у которых была невысокая заработная плата и (или) непродолжительный трудовой стаж. В ряде случаев нестраховые периоды по уходу за детьми дают таким пенсионерам больше пенсионных баллов, чем произведенный учет периодов ухода за детьми как периодов работы.

- Какие документы нужны для перерасчёта?

- Заявление, свидетельства о рождении детей и документ, удостоверяющий личность.

- Куда можно обратиться за перерасчетом?

- Обращаем внимание, что по вопросу перерасчета размера пенсии граждане могут обратиться не только в территориальные органы ПФР, но и: - в электронном виде через Единый портал государственных услуг; - в МФЦ (многофункциональный центр), где им помогут подать заявление, в том числе в электронном виде; - через работодателя (если пенсионер продолжает работать).

- В течение какого времени можно подать заявление?

Срок подачи заявления на перерасчет временем не ограничен.

Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО обращает внимание на то, что подробно ознакомиться с темой перерасчета страховой пенсии можно на сайте Пенсионного фонда в соответствующем разделе: http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/~3972