Пусть деньги будут умнее

В какой бы сфере сегодня ни работал бизнес, он сталкивается со все ужесточающейся конкуренцией. Выиграть в конкурентной борьбе можно только благодаря постоянному повышению производительности труда и снижению издержек в любом подразделении компании. И бухгалтерия не является исключением.

Существенно сократить трудозатраты на управление финансовыми потоками компании позволяет комплекс банковских расчетно-информационных услуг Альфа-Банка Cash Management. Об этом новом продукте рассказал управляющий ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Юрий ХИТЕЕВ.

Cash Management – это целый комплекс интегрированных друг с другом программных продуктов. Используя их, предприниматели могут сами формировать пакеты услуг, необходимых именно их бизнесу. Поэтому Cash Management эффективно используется как малыми и средними, так и очень большими компаниями.

Наиболее же эффективно использование Cash Management для компаний с разветвленной филиальной сетью, дочерних и удаленных структурных подразделений, а также для предприятий с большой агентской или дистрибьюторской сетью. Ведь именно в бухгалтериях таких компаний совершается наибольшее количество рутинной однотипной работы. К примеру, бухгалтер компании, в которую входит группа юридических лиц (не обязательно аффилированных), ежедневно заходит через интернет-банк на расчетный счет каждого юрлица (каждый раз вводит логин и пароль) и делает выписку. Затем он сводит все выписки в общую базу, которую загружает в бухгалтерскую программу. Только на эту работу бухгалтер даже средней компании обычно тратит от 30 минут до двух часов в день. Благодаря использованию Cash Management клиенты Альфа-Банка делают ту же работу за пару минут. Бухгалтер просто заходит в «Банк-клиент», нажимает одну кнопку «Сводная выписка» и получает выписки по всем счетам группы компаний.

Другой пример для компании с широкой филиальной сетью - это автоматическое самофинансирование компаний группы филиалов/дочерних компаний за счет собственных средств, сосредоточенных на одном счете головной компании (главном счете).

Случается, что на момент поступления платежного требования на счету одной из компаний недостаточно денежных средств. Отсюда возникают задержки с оплатой, увеличение сроков поставки, нарушения условий договора. А избежать негативных последствий очень просто, подключив одну из опций Cash Management - так называемый продукт «Единый остаток». Вы самостоятельно определяете нужные вам настройки, в соответствии с которыми денежные средства в течение дня переводятся с главного счета на другие счета компании. Таким образом, даже при недостатке средств на счете обязательства по платежу исполнятся сразу после автоматического «подкрепления» на нужную сумму. В результате сводятся к нулю риски задержки оплат, в том числе приводящих к нарушениям Налогового кодекса РФ.

Кроме того, функционал «Единого остатка» позволяет по окончании операционного дня в автоматизированном режиме консолидировать средства со всех счетов в группе на одном главном счете. А это, в свою очередь, позволяет оптимизировать процентный результат компании. Во-первых, исключая возникновение овердрафта, а, следовательно, и расходов на его оплату. Во-вторых, позволяет получить дополнительный доход за счет размещения части средств под более высокий процент.

«Таким образом, Cash Management помогает повысить конкурентоспособность бизнеса сразу за счет нескольких факторов, – обращает внимание Юрий Хитеев. – Во-первых, благодаря значительному упрощению ежедневного мониторинга остатков (доходов, расходов) по счетам филиалов/дочерних структур, снижаются трудозатраты бухгалтерии. Во-вторых, благодаря действию автоматических настроек, исключаются ошибки. А в-третьих, генеральный директор или собственник бизнеса, имея возможность контроля финансов on-line, принимает более оперативные и точные управленческие решения».

Досье "ЗР"

Cash Management - это комплекс услуг, предназначенных для эффективного осуществления расчетов и управления остатками на банковских счетах, позволяющих контролировать внешние и внутренние финансовые потоки холдинговой структуры и достигать следующих целей:

- получение дополнительного дохода за счет оптимизации управления консолидированными средствами группы компаний;

- оперативное получение информации о текущей ликвидности группы компаний;

- оперативное управление оборотными активами;

- решение проблемы кассовых разрывов;

- уменьшение потребности в дополнительном финансировании;

- снижение операционных расходов и упрощение ежедневного финансового учета внутри группы компаний.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.