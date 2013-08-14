"Сименс Финанс" инвестирует в российскую промышленность

Группа предприятий, управляемая УК «Востокцемент», входит в пятерку крупнейших цементных компаний России.Она объединяет три цементных завода полного цикла, три предприятия по добыче и переработки нерудных материалов, три завода по производству бетона и завод по производству асфальта.

Предъявляя высокие требования к качеству производимой продукции, ГК «Востокцемент» применяет исключительно современные технологии и регулярно обновляет парк транспортных средств и спецтехники. Сотрудничество предприятий с лизинговой компанией «Сименс Финанс» началось в 2006 году. С помощью финансового партнера группа компаний приобрела буровую установку, воздушный компрессор, экскаватор, грузовые вагоны-хопперы для перевозки цемента, привод печи обжига с электродвигателем SIEMENS и другие виды основных средств на сумму свыше 200 млн руб.

«Сименс Финанс» — эксперт в области лизинга. Работать с компанией очень удобно: специалисты полностью ведут сделку от первой консультации до завершения договора, - уточняет генеральный директор ОАО «Спасскцемент» Пушкарев Андрей Сергеевич. - Приобретенное оборудование и техника позволили нам существенно снизить затраты на электроэнергию, повысить производительность предприятий и качество выпускаемой продукции».

«ГК «Востокцемент» относится к числу наших надежных партнеров, безупречно выполняющих свои финансовые обязательства, - рассказывает директор Владивостокского офиса «Сименс Финанс» Оксана Буняк. – Учитывая историю нашего партнерства, мы предложили компании уникальную «лизинговую кредитную линию» – «МастерЛизинг». В рамках услуги был одобрен лимит на сумму 23 млн долларов, который может выбираться клиентом по мере необходимости в течение года. Хотелось бы пожелать партнеру дальнейшего развития бизнеса и успешной реализации всех проектов».

«Сименс Финанс» во Владивостоке:

ул. Западная, 7

Тел.: (423) 202-25-25

www.siemens.ru/finance

ООО «Сименс Финанс» - лизинговая компания с иностранными инвестициями, один из крупнейших негосударственных лизингодателей России. «Сименс Финанс» приобретает транспорт, технику и оборудование для малого и среднего бизнеса, а также для крупных предприятий страны, предоставляет эффективные финансовые решения для приобретения современного оборудования, произведенного «Сименс» и оборудования с комплектующими «Сименс». За 13 лет компания реализовала более 9 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. Региональная сеть «Сименс Финанс» включает 19 офисов в крупнейших российских городах. По состоянию на 01.01.2013 портфель компании превысил 19,5 млрд руб., объем нового бизнеса по итогам 2012 года составил 21,6 млрд руб. Более подробная информация доступна на сайте: www.siemens.ru/finance

Финансовое подразделение «Сименс» (Siemens Financial Services; SFS) - международный провайдер финансовых услуг в сегменте B2B. Международная сеть финансовых компаний, координируемых Siemens Financial Services GmbH в Мюнхене, объединяет более 2,800 сотрудников по всему миру. SFS поддерживает «Сименс», а также другие организации, сосредоточившись, в частности, на секторах Энергетика, Индустрия и Здравоохранение. Подразделение финансирует инфраструктурные проекты, приобретение оборудования и оборотный капитал, выступает в качестве экспертного управляющего финансовыми рисками в «Сименс». По состоянию на 30 сентября 2012 г. совокупная стоимость активов SFS достигла 17,4 млрд евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.com/finance