Сейф, где документы лежат

Как утверждают специалисты банковского сектора, время хранения крупных сумм денег в банковских сейфах Приморья прошло. Банкиры настойчиво убеждают клиентов хранить деньги на счетах. Сегодня депозитарная ячейка чаще всего выступает хранилищем важных документов крупных сделок либо местом краткосрочного пребывания денежных средств, которые банк выделяет для ипотечного кредита.

«В году есть два сезона, когда происходит наибольший спрос на аренду сейфов: это январь и июль-август - пик отпусков. Несмотря на широкое распространение охранных сигнализаций в банке хранить ценности надежнее, чем в квартире. Дальневосточный банк обеспечивает не только безопасность хранения, но и конфиденциальность - сотрудники банка не знают о содержимом депозитарных ячеек», - комментирует заместитель начальника департамента розничного бизнеса ДВБ Руслан БЕРЕЗА.

По словам начальника отдела оперативного управления продаж Приморского отделения Сбербанка России Ольги БЕЛЬТЮКОВОЙ, пик спроса на депозитарные ячейки приходится на летний период. «Все большей популярностью пользуются сейфовые ячейки при выдаче жилищных кредитов, таким образом, обеспечивается безопасность сделки. Кредитные средства помещаются в сейфовую ячейку, и продавец получает доступ к ячейке при предъявлении документов о праве собственности на недвижимость», - уточняет Ольга Бельтюкова.

Эксперты рассказывают, что расчет через депозитарную ячейку происходит в охраняемом банковском помещении, куда вход «случайным» посетителям закрыт. Кроме того, доступ к ячейке в случае хранения сумм, выданных в рамках ипотечного кредита, оговаривают в специальном договоре, что дает максимальные гарантии и продавцу, и покупателю. Например, если договор купли-продажи будет зарегистрирован в Регистрационной палате, то продавец, предъявив свой экземпляр надлежаще оформленного договора купли-продажи, сможет самостоятельно получить деньги. Если же договор по каким-то причинам зарегистрирован не будет (и, следовательно, сделка купли-продажи не состоится), деньги обратно сможет получить покупатель.

Услуга хранения денежных средств и документов в банках края вполне доступна и составляет в среднем 14 рублей в день. Разумеется, стоимость аренды депозитарной ячейки зависит от размера и срока хранения ценных вещей.

В Дальневосточном банке рассказали, что чем больше срок аренды, тем меньше ее стоимость в сутки. На сегодняшний день аренда сейфа составляет от 13 рублей за 24 часа. Процедура оформления ячейки в аренду занимает около 10 минут.

Ольга Бельтюкова отмечает, что стоимость аренды депозитарных ячеек в Сбербанке составляет от 14,5 до 29 рублей в сутки в зависимости от размера сейфовой ячейки. Кстати, до 12 ноября 2011 года в банке проводится акция «Сейф в подарок». По условиям акции, клиенты, заключившие договор аренды индивидуальных сейфовых ячеек на срок не менее чем на 3 месяца, получают первый месяц аренды бесплатно.

Заместитель управляющего Дальневосточным филиалом Банка Интеза Александр КУЛЕВ отмечает следующую тенденцию: наибольшей популярностью пользуются средние по размеру ячейки банка размером 100х300х410. А вот в Дальневосточном банке клиенты в последние годы отдают предпочтения ячейкам небольших размеров 75x290x490 мм, куда можно положить, к примеру, толстую папку с документами.

Вместе с тем, на рынок хранения особо важных вещей выходят новые частные операторы, помимо документов и ценностей они предлагают хранить на своих площадях лыжи, санки, громоздкую зимнюю одежду, мебель на время ремонта или переезда и т.д. Эта услуга может стать вполне востребованной с учетом адекватных цен. Хотя пока неизвестно, смогут ли эти компании конкурировать с банками по уровню сохранности средств и качеству предоставляемых услуг.