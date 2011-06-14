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Банкиры России и Китая призывают бизнес к расчетам в рублях и юанях

14 Июня 2011, 23:48 | Приморье

В июне в китайском городе Суйфэньхэ состоялся семинар на тему: «Проведение расчетов между Россией и Китаем: возможности, требования законодательства». Мероприятие для своих корпоративных клиентов провел Сельскохозяйственный банк Китая совместно с Примсоцбанком.

«В ходе встречи с клиентами мы не только рассказали об услугах и возможностях обоих банков, но и осветили важные аспекты российского и китайского законодательства, - рассказывает заместитель начальника управления международных и межбанковских операций ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Сергей ГОРОХ. - Было отмечено, что российское законодательство не имеет специальных требований, отличающих расчеты в национальных валютах от платежей в долларах США. Кроме того, китайских бизнесменов интересовали вопросы возмещения НДС и таможенного оформления товаров при расчетах в национальных валютах. Они не всегда знают, как это делается, поэтому неохотно проводят платежи в рублях и юанях. Однако на семинаре коллеги из Сельскохозяйственного банка Китая подробно описали порядок таможенного оформления товаров и возмещения НДС, сообщив, какие именно законодательные акты регулируют этот процесс. В целом, мы продуктивно обсудили и решили все текущие вопросы нашего сотрудничества».

Как отметили организаторы семинара, расчеты в национальных валютах становятся все более популярными среди китайских и российских предпринимателей благодаря тому, что позволяют сократить издержки по конвертации валют, а также заключать внешнеторговые контракты как в рублях, так и в юанях. Ранее существовали ограничения по территории таких расчетов, но, ввиду последних изменений законодательства обеих стран, проблема «географии» полностью отпала.

«Начало нашей работы с Примсоцбанком положено почти 10 лет назад, после открытия корсчета, - говорит директор филиала Сельскохозяйственного банка Китая в г. Суйфэньхэ г-н ЛЮ ЦЗУНЬ И. – Мы часто встречаемся, обмениваемся мнениями и предложениями, чтобы развивать наши услуги, которые положительно влияют на рост клиентской базы. Особенно важно, что кроме расчетов в национальных валютах мы выдвинули новые банковские продукты: операции по банковским картам «Золотая Корона» в Китае и «Золотой Колос» в России, чего раньше не было в области межбанковского сотрудничества двух стран. До сих пор мы занимаем лидирующее положение по сравнению с другими банками, и наши достижения получили высокую оценку от Народного Банка Китая».

Напомним, что Сельскохозяйственный банк Китая является одним из крупнейших в мире по величине капитала, входит в «большую четверку» банков КНР, обладая самой большой филиальной сетью. Примсоцбанк на сегодняшний день - лидер по расчетам в рублях и юанях в Приморском крае.

Автор: Сергей Кузьмин
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