Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банкиры России и Китая призывают бизнес к расчетам в рублях и юанях
В июне в китайском городе Суйфэньхэ состоялся семинар на тему: «Проведение расчетов между Россией и Китаем: возможности, требования законодательства». Мероприятие для своих корпоративных клиентов провел Сельскохозяйственный банк Китая совместно с Примсоцбанком.
«В ходе встречи с клиентами мы не только рассказали об услугах и возможностях обоих банков, но и осветили важные аспекты российского и китайского законодательства, - рассказывает заместитель начальника управления международных и межбанковских операций ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Сергей ГОРОХ. - Было отмечено, что российское законодательство не имеет специальных требований, отличающих расчеты в национальных валютах от платежей в долларах США. Кроме того, китайских бизнесменов интересовали вопросы возмещения НДС и таможенного оформления товаров при расчетах в национальных валютах. Они не всегда знают, как это делается, поэтому неохотно проводят платежи в рублях и юанях. Однако на семинаре коллеги из Сельскохозяйственного банка Китая подробно описали порядок таможенного оформления товаров и возмещения НДС, сообщив, какие именно законодательные акты регулируют этот процесс. В целом, мы продуктивно обсудили и решили все текущие вопросы нашего сотрудничества».
Как отметили организаторы семинара, расчеты в национальных валютах становятся все более популярными среди китайских и российских предпринимателей благодаря тому, что позволяют сократить издержки по конвертации валют, а также заключать внешнеторговые контракты как в рублях, так и в юанях. Ранее существовали ограничения по территории таких расчетов, но, ввиду последних изменений законодательства обеих стран, проблема «географии» полностью отпала.
«Начало нашей работы с Примсоцбанком положено почти 10 лет назад, после открытия корсчета, - говорит директор филиала Сельскохозяйственного банка Китая в г. Суйфэньхэ г-н ЛЮ ЦЗУНЬ И. – Мы часто встречаемся, обмениваемся мнениями и предложениями, чтобы развивать наши услуги, которые положительно влияют на рост клиентской базы. Особенно важно, что кроме расчетов в национальных валютах мы выдвинули новые банковские продукты: операции по банковским картам «Золотая Корона» в Китае и «Золотой Колос» в России, чего раньше не было в области межбанковского сотрудничества двух стран. До сих пор мы занимаем лидирующее положение по сравнению с другими банками, и наши достижения получили высокую оценку от Народного Банка Китая».
Напомним, что Сельскохозяйственный банк Китая является одним из крупнейших в мире по величине капитала, входит в «большую четверку» банков КНР, обладая самой большой филиальной сетью. Примсоцбанк на сегодняшний день - лидер по расчетам в рублях и юанях в Приморском крае.
Новости тематики
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
- В Приморье детям дали банковские карты в руки
Новости раздела
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось