Куда приморцам с рублями лучше не соваться

Где обменять рубли проблематично и невыгодно, а где даже выгоднее банковского курса - советы бывалых

Приближается сезон отпусков. Решив отдохнуть за границей, многие приморцы не знают, какие деньги – рубли или валюту - брать с собой. Безусловно, наиболее рационально взять деньги той страны, в которую собирается турист. Но не все банки России выдают экзотическую валюту. Поэтому необходимо заранее изучить предложенные варианты и курсы валют в российских банках. Несколько интересных советов по этому поводу читателям Деловой газеты «Золотой Рог» дали приморские эксперты.



Алексей КАБАНЧЕНКО, заместитель генерального директора АО «Белуга ГруппВосток»:



- Если говорить об отдыхе за границей, безусловно, выезжая в ту или иную страну нужно позаботиться о наличии «родной» для той страны валюте. В большинстве стран рубль вообще не конвертируем, и найти обменный пункт, принимающий наши деньги, представляется возможным только в крупном городе. Поэтому, выезжая за границу, стоит заранее проанализировать, где наиболее выгодно обменять доллары или евро: в России или в той стране куда вы собираетесь. Например, отправляясь во Вьетнам, наиболее рационально брать с собой доллары или евро. При этом обменивать их на местную валюту (донг) лучше уже в самой стране. Во Вьетнаме обменять доллары или евро на донги не составит труда. Помимо банков возможность обмена предоставляют и ювелирные магазины, и турагентства. Это даже выгоднее банковского курса.



Сергей ФЕДОРЕНКО, председатель совета АСО «Альянс строителей Приморья»: