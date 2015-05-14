Средняя максимальная ставка по вкладам пошла вниз

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в 3-ей декаде апреля снизилась по сравнению со 2-ой декадой на 0,1 процентного пункта и составила 12,875%. Об этом сообщается в материалах ЦБ РФ.

С начала года (по сравнению с третьей декадой декабря 2014 года) средняя максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась на 2,56 п.п.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.