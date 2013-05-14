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"Восточному порту" есть куда потратить прибыль
14 Мая 2013, 13:35 | Приморье
Совет директоров ОАО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточном) рекомендовал акционерам на годовом собрании 18 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года. Чистая прибыль в 2012 году выросла по сравнению с 2011 годом на 26,8% - до 499,582 млн рублей.
Отметим, что с конца 2012 года стивидор ведет строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса. А значит, прибыль есть на что направить.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Олег Клименко
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