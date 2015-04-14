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Бизнесмены Приморья активно открывают онлайн-депозиты в Сбербанке
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, находящиеся на обслуживании в Сбербанке России, могут открывать депозиты при помощи сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн». Уже за первые месяцы внедрения новой услуги доля онлайн-депозитов достигла 80%, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Как рассказала начальник отдела транзакционного бизнеса Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Елена МИЗГИРЕВА, появившаяся у представителей бизнеса в феврале 2015 года возможность открывать депозиты в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» с первого месяца завоевала популярность. Это и неудивительно: разместить временно свободные средства на депозите через интернет-банк можно всего за пять минут, а в качестве «бонуса» к этому служит повышенный доход от депозитов, открытых в «онлайне».
«Система «Сбербанк Бизнес Онлайн» сама по себе очень проста и интуитивно понятна, - рассказала Елена Мизгирева. - Для того чтобы открыть депозит, клиенту необходимо просто войти в систему, в разделе «Услуги» выбрать пункт «Размещение денежных средств» и выбрать форму размещения - «Депозит». Затем клиенту предлагается создать заявку на размещение денежных средств, в которой указываются счет списания средств, сумма вклада, доверенное лицо, валюта депозита и его срок. Программа автоматически просчитывает процентную ставку по заданным параметрам. После введения необходимых данных и получения информации о процентной ставке наш клиент-предприниматель электронной подписью заверяет заявку и отправляет в банк на исполнение. Это все: больше никаких действий совершать клиенту не нужно».
Еще одно преимущество онлайн-депозита - возможность размещать средства вне зависимости от времени или местоположения. Например, нередко бывает так, что средства зачисляются на счет, когда рабочий день уже окончен. В таких случаях клиент может сразу после прихода на расчетный счет средств разместить их в депозит - не дожидаясь утра следующего дня и открытия офиса банка. Кроме того, при открытии депозита в отделении банка необходима физическая подпись руководителя либо доверенного лица. В случае с онлайн-депозитами электронная подпись позволяет совершить операцию даже если руководитель находится в командировке.
Кроме того, в начале года Сбербанк предоставил своим клиентам возможность резервировать счета в режиме онлайн. Этот продукт также стал пользоваться успехом среди предпринимателей - клиентов банка. Услуга «Онлайн-резервирование счета» позволяет оперативно получать номер расчетного счета не выходя из офиса.
«Раньше, нередко бывало так, что для срочного подписания контракта клиенту необходимы были банковские реквизиты, а чтобы их получить, нужно было собирать пакет документов и идти в банк. Естественно, в таких случаях клиенту не всегда удавалось оперативно получить необходимый номер счета. Сейчас услуга «Онлайн-резервирование счета» позволяет клиенту буквально за 5-10 минут через сайт банка получить номер счета и затем в течение 5 дней принести необходимые документы в банк. Таким образом, резервирование счетов и открытие депозитов в режиме онлайн позволяет клиентам Сбербанка значительно экономить время и деньги, что в итоге положительно сказывается на продуктивности бизнеса», - подчеркнула Елена Мизгирева, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012.
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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