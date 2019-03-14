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Инвестиции в экономику Приморского края увеличились к 2017 году

14 Марта 2019, 16:17 | Приморье

Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».

Одним из условий успешного развития и становления экономики являются инвестиции в основной капитал.

В 2018 году, по оценке, инвестиции в экономику Приморского края составили 141.9 млрд. рублей и увеличились к уровню 2017 года на 1.7%, а к 2013 году сократились на 11.6%.

Наибольший удельный вес в объеме инвестиций края (без субъектов малого предпринимательства) составляли инвестиции в следующие виды экономической деятельности: транспортировку и хранение (26%), обрабатывающие производства (19%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (14%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (10%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; деятельность в области информации и связи (по 7%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: сельское хозяйство  рыбная отрасль  капитал  статистика  приморье  экономика  услуги  безопасность  лес  транспорт  финансы  итоги  инвестиции  связь 



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