Инвестиции в экономику Приморского края увеличились к 2017 году

Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».

Одним из условий успешного развития и становления экономики являются инвестиции в основной капитал.

В 2018 году, по оценке, инвестиции в экономику Приморского края составили 141.9 млрд. рублей и увеличились к уровню 2017 года на 1.7%, а к 2013 году сократились на 11.6%.

Наибольший удельный вес в объеме инвестиций края (без субъектов малого предпринимательства) составляли инвестиции в следующие виды экономической деятельности: транспортировку и хранение (26%), обрабатывающие производства (19%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (14%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (10%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; деятельность в области информации и связи (по 7%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.