Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Инвестиции в экономику Приморского края увеличились к 2017 году
Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».
Одним из условий успешного развития и становления экономики являются инвестиции в основной капитал.
В 2018 году, по оценке, инвестиции в экономику Приморского края составили 141.9 млрд. рублей и увеличились к уровню 2017 года на 1.7%, а к 2013 году сократились на 11.6%.
Наибольший удельный вес в объеме инвестиций края (без субъектов малого предпринимательства) составляли инвестиции в следующие виды экономической деятельности: транспортировку и хранение (26%), обрабатывающие производства (19%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (14%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (10%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; деятельность в области информации и связи (по 7%).
Новости тематики
- Инвестиции в экономику Приморского края увеличились к 2017 году
- Алгоритм успешного партнерства
- Сбербанк выпустил первую в России международную кредитную карту для предпринимателей
- Китайская система электронных расчетов Alipay развернется во Владивостоке
- Олег Кожемяко добился от Игоря Шувалова финансирования социальных проектов в Приморье
- ВТБ незначительно повысил ставку по ипотеке
- Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад "Золотой" с повышенной процентной ставкой
- Инвестиции в надежность
- Быстрые займы
- Минфин накануне выходных опубликовал прогноз по рублю на 17 лет
Новости раздела
- Инвестиции в экономику Приморского края увеличились к 2017 году
- Реальная зарплата приморцев осталась на уровне 2013 года
- Крупнейший банк Дальнего Востока уйдет с молотка
- Алгоритм успешного партнерства
- Банки в Приморье навязывают клиентам дополнительные услуги
- Сергей Белов: Влияние ключевой ставки ЦБ на кредитные и депозитные продукты – сложный трансмиссионный механизм
- В Уссурийске открылся офис банка "Открытие"
- Сбербанк выпустил первую в России международную кредитную карту для предпринимателей
- "Эра милосердия" закончилась
- Китайская система электронных расчетов Alipay развернется во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Государство признало, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- В Приморье раскулачивают "красного губернатора"
- В Приморье готовится строительство стратегически важного объекта
- Одно из многострадальных зданий ДВФУ купили за бесценок и бросили
- "И что, Миклушевский так и останется безнаказанным?"
- Банки в Приморье навязывают клиентам дополнительные услуги
- Центр "Мой бизнес" ждет предпринимателей
- В Приморье за несколько месяцев рухнула целая отрасль
- Во Владивостоке ликвидируют компанию, созданную для строительства нового порта