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Реальная зарплата приморцев осталась на уровне 2013 года

14 Марта 2019, 15:11 | Приморье

Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».

Среднедушевые денежные доходы населения за 2018 год, по предварительной оценке, составили 34.3 тыс. рублей в месяц, увеличившись в номинальном выражении по сравнению с 2017 годом на 3.5%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) уменьшились к уровню 2017 года на 2%.

Среднемесячная заработная плата за 2018 год по краю достигла 42080 рублей, что больше предыдущего года на 4035 рублей (на 10.7%). Несмотря на достаточно высокие темпы роста заработной платы в номинальном выражении (за последние пять лет рост на 40%), реальная заработная плата, сдерживаемая ростом потребительских цен, осталась практически на уровне 2013 года (рост на 0.3%).

Наиболее высокая заработная плата сложилась в реальном секторе экономики у работников, занятых рыболовством и рыбоводством, в номинальном выражении она почти в 2 раза превысила среднекраевой уровень. Традиционно среди лидирующих - организации, осуществляющие финансовую и страховую деятельность, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, добычу полезных ископаемых, а также в организациях, занятых транспортировкой и хранением (в 1.3-1.8 раза).

Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях по дублению и отделке кожи, производству изделий из кожи; производству текстильных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, торговли, сельского хозяйства и предоставлению персональных услуг.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам организаций (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2019 года сложилась в сумме 357.6 млн. рублей. Основная сумма задолженности приходилась на обрабатывающие производства (89%).

В последние годы вся сумма задолженности складывается из-за отсутствия собственных средств организаций, задолженность из бюджетов всех уровней отсутствует.

Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, за год снизилась на 6% и составила 1.8 тыс. человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника равна 200 тыс. рублей.

Для наблюдения внутригодовой динамики развития экономики региона на основе отчетных данных рассчитывается квартальный индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (сельскохозяйственное и промышленное производство; строительство; транспорт; розничная торговля), которые в структуре производства регионов составляют около 60%. Результаты данного расчета используются для оперативного мониторинга социально-экономического состояния региона.

За 2018 год относительно 2017 года значение данного индекса по Приморскому краю составило 98.5%, при этом рост в первом полугодии сменился спадом во втором.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: услуги  долг  зарплата  доход  финансы  статистика  приморье  страхование  предприятия  экономика  население  деньги  рубль  итоги 



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