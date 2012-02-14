Ипотека: первый шаг к собственному жилью

Миф об ипотеке «только для богатых» уже опровергла сама жизнь. Сегодняшний уровень развития программ жилищного кредитования позволяет свести ежемесячный платеж к минимуму - 10-20 тыс. рублей. А ведь при этом сопоставимые суммы многие ежемесячно отдают за съемное жилье, то есть фактически в никуда.

Разумным и, учитывая постоянный рост цен на жилье, экономически оправданным решением как раз и оказывается жилищный заем, который позволяет уже сегодня жить в собственной квартире, инвестируя в свое будущее и будущее своих детей. И если вопрос о целесообразности ипотеки уже решен, остается только сделать выбор наиболее подходящего финансово-кредитного учреждения. Наиболее логичным и естественным вариантом в этом плане выглядит Сбербанк, который не просто является общепризнанным лидером по количеству выданных ипотек в России, но и постоянно наращивает обороты, двигая вперед жилищный рынок огромной страны.

Пожалуй, первый вопрос, с которого начинается разговор потенциального заемщика с банком, - это вопрос о размере процентной ставки. Для Сбербанка это лишний повод наглядно продемонстрировать два своих преимущества: во-первых, одни из самых низких ставок на рынке, а во-вторых - гибкий и индивидуальный подход к расчету ставки. Сегодня, к примеру, сотрудникам аккредитованных предприятий предоставляется скидка в 5% от базовой ставки кредита, а персоналу компаний, начисляющих зарплату на карты Сбербанка, - целых 10%. Впрочем, этим гибкость процентных ставок не исчерпывается. Так, если квартира покупается в новом доме, застройщик которого самостоятельно брал кредит в Сбербанке, базовая ставка автоматически снижается еще на 1-1,5%. Возможность аналогичного снижения ставки существует и в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой».

Узнав о невысоких ставках, можно было бы предположить, что банк «берет свое» за счет жесткого отсева заемщиков, увесистого пакета документов, которыми приходится доказывать свою состоятельность, либо с помощью дополнительных комиссий. Но и здесь стереотипное мышление оказывается ошибочным. Любые комиссии за рассмотрение заявки, обслуживание, досрочное погашение и т.п. в Сбербанке отсутствуют. А требования к предоставлению подтверждающих документов планомерно… снижаются. Скажем, теперь для получения даже такого серьезного кредита, как ипотечный, можно предоставить как стандартную справку по форме 2-НДФЛ, так и справку по форме банка. При этом нетрудно догадаться, что «зарплатным» клиентам о подтверждении доходов вообще беспокоиться не надо: ведь банк и так о них все знает, поэтому список необходимых для подачи документов сводится к минимуму.

Вообще говоря, различных бонусов, которые становятся приятным сюрпризом для тех заемщиков, которые уже готовы перейти от слов к делу, в Сбербанке немало. Например, если на покупку квартиры в любой новостройке требуется кредит на сумму до 1,5 млн рублей, то его можно получить без поручителей и залога других объектов - только под залог прав требования. А покупателям, ориентирующимся на рынок готового жилья, должен понравиться срок действия решения об одобрении кредита: за четыре месяца после рассмотрения вполне можно найти подходящий вариант и комфортно завершить переговоры с продавцом.

Если заемщик молод и у него пока небольшой доход, то в рамках программы «Молодая семья» он может привлечь в качестве созаемщиков и родителей - их доход будет учтен при расчете возможного лимита по кредиту. Не стоит молодой семье волноваться и о возможном снижении доходов в связи с рождением ребенка: на этот случай Сбербанк готов предоставить трехлетнюю отсрочку по платежам основного долга. Если же родится второй ребенок, то ситуация также упрощается - ведь в этом случае можно направить материнский капитал на досрочное погашение ипотеки, и такая возможность банком также предусмотрена. Также материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса - для этого банк разработал специальную программу «Ипотека плюс материнский капитал».

Не забыл Сбербанк и о пожилых клиентах: по большинству программ максимальный возраст заемщика на момент окончания кредита достигает 75 лет. О возможности досрочного погашения стоит еще немного поговорить отдельно: ведь на эти цели можно направить не только материнский капитал, но и налоговый вычет, предоставляющийся как на средства, уплаченные за саму квартиру, так и на выплаченные проценты по кредиту. Причем, что немаловажно, минимальный размер досрочного погашения у Сбербанка отсутствует и воспользоваться им можно с первого платежа.

Так что кодовые слова, обозначающие преимущества ипотеки от Сбербанка, - это разнообразие и надежность. Разнообразие программ жилищного кредитования и надежность банка с государственным участием. Сбербанк ведь можно с полным правом назвать банком ипотечных возможностей для всех и каждого: в кредит можно приобрести не только дом или квартиру, но и гараж, дачу, земельный участок, долю в квартире/жилом доме и даже место для автомобиля в паркинге.

В комплексе подобные условия приводят к очевидному выводу: Сбербанк - первое и оптимальное решение для получения ипотечного кредита. С этим утверждением уже согласились свыше 3 000 приморцев, улучшивших свои жилищные условия с помощью банка в 2011 году. К слову сказать, в 2010 году таковых было чуть меньше 2 000 человек - положительная динамика налицо!

Конечно, с ходу разобраться во всех кредитных премудростях и подобрать наиболее подходящий лично для вас вариант непросто. Важное решение требует обстоятельного подхода. Именно поэтому банк регулярно проводит специальные акции для клиентов, планирующих приобрести жилье в кредит. Название акции говорит само за себя - «Ипотечная суббота». Кстати, ближайшая такая акция состоится уже в эту субботу - 18 февраля.

Мероприятие пройдет сразу в 17 офисах банка по всему краю. В ней примут участие ведущие риэлторы, застройщики и страховые компании региона. Они бесплатно проконсультируют всех желающих по вопросам приобретения недвижимости, расскажут об имеющихся на рынке предложениях и подберут оптимальное для клиента решение. А кредитные эксперты Сбербанка помогут оформить кредитную заявку и рассчитают график платежей.

Акция «Ипотечная суббота» будет проходить с 11:00 до 15:00 часов в офисах Сбербанка по следующим адресам:

Во Владивостоке: ул. Фонтанная, 18; ул. Луговая, 69; Океанский проспект, 110а; ул. Светланская, 143; ул. Черемуховая, 7; Океанский пр-т, 18.

В Уссурийске: ул. Октябрьская, 56; ул. Ленина, 56.

В Находке: ул. Портовая, 3; ул. Линейная, 8б; ул. Спортивная, 1.

В Арсеньеве: ул. Ленинская, 10б.

В Спасске-Дальнем: ул. Ленинская, 42.

В Лесозаводске: ул. Калининская, 22.

В Дальнереченске: ул. Ленина, 61.

В Лучегорске: 1-й микрорайон, 5.

В Партизанске: ул. Замараева, 3.

Подробности по тел. (423) 240-79-90, 246-97-62

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