Приморье займет в Сбербанке 10 млрд рублей

Департамент государственного заказа Приморского края по итогам открытых аукционов выбрал Сбербанк РФ для привлечения двух кредитных линий объемом 5 млрд рублей каждая. Кредитные средства привлекаются на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств Приморского края в 2014 году.

Как сообщается на сайте госзакупок, в рамках первого аукциона помимо Сбербанка участвовал банк «Северный морской путь» (СМП банк).

Начальная (максимальная) цена контрактов по предоставлению невозобновляемых кредитных линий составляла 447,500 млн рублей по каждому аукциону.

В рамках первого аукциона Сбербанк предложил цену в размере 399 млн 962,5 тыс. рублей, СМП банк - 402,200 млн рублей.

В рамках второго аукциона Сбербанк оказался единственным участником с предложенной ценой 445 млн 262,5 тыс. рублей. Комиссия признала аукцион несостоявшимся, контракт будет заключен со Сбербанком. Бюджет Приморского края на 2014 год предусматривает доходы в размере 73,1 млрд рублей, расходы - 79,8 млрд рублей, дефицит составляет 6,7 млрд рублей, или 8,4% расходов.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.