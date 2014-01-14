www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Приморье займет в Сбербанке 10 млрд рублей

14 Января 2014, 18:05 | Приморье

Департамент государственного заказа Приморского края по итогам открытых аукционов выбрал Сбербанк РФ для привлечения двух кредитных линий объемом 5 млрд рублей каждая. Кредитные средства привлекаются на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств Приморского края в 2014 году.

Как сообщается на сайте госзакупок, в рамках первого аукциона помимо Сбербанка участвовал банк «Северный морской путь» (СМП банк).

Начальная (максимальная) цена контрактов по предоставлению невозобновляемых кредитных линий составляла 447,500 млн рублей по каждому аукциону.

В рамках первого аукциона Сбербанк предложил цену в размере 399 млн 962,5 тыс. рублей, СМП банк - 402,200 млн рублей.

В рамках второго аукциона Сбербанк оказался единственным участником с предложенной ценой 445 млн 262,5 тыс. рублей. Комиссия признала аукцион несостоявшимся, контракт будет заключен со Сбербанком. Бюджет Приморского края на 2014 год предусматривает доходы в размере 73,1 млрд рублей, расходы - 79,8 млрд рублей, дефицит составляет 6,7 млрд рублей, или 8,4% расходов.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: бюджет  сбербанк  кредиты 






Новости раздела








Комментарии

  • дайбабла10:02, 15.01.2014#

    че, не хватает денег содержать адмирала? или сбербанк надо подкормить?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru