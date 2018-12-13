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Объединение банка "Открытие" и Бинбанка завершится в январе

13 Декабря 2018, 13:30 | Приморье

Процесс объединения банка «Открытие» и Бинбанка будет завершен, как и планировалось, в январе 2019 года. «Все идет по плану. В январские праздники мы завершаем и юридическое, и технологическое объединение», - пояснил президент - председатель правления «Открытия» Михаил ЗАДОРНОВ.

«По сути, мы все второе полугодие (2018 года) работаем как объединенный банк. Уже сформирована общая команда по всем направлениям - корпоративный бизнес, малый и средний (бизнес), розница. С 1 января начинаем работать вместе «физически»: будет единая сеть «Открытие», которую мы в первом квартале (2019 года) сделаем общей с точки зрения дизайна, процессов, оформления банкоматных зон, управления очередью. К апрелю объединенная «сетка» с общим брендом будет готова», - цитирует главу банка «Интерфакс».

По словам Задорнова, «Открытие» также решило поменять свою политику. «Мы выстраиваем разворот от привлечения средств населения к активному кредитованию. К концу года будет уже достаточно большой пакет по кредитованию крупных клиентов. Мы в несколько раз увеличим портфель кредитов малому и среднему бизнесу. Сложнее всего разворачивать розничные продукты, но ипотеку, наличные, кредитные карты мы активно развиваем», - уточнил он.

В августе 2017 года ЦБ РФ объявил о санации группы банка «Открытие», в сентябре - об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2018 года начался процесс объединения «Открытия» и Бинбанка, который должен завершиться к 1 января 2019 года.

Совокупные активы группы «Открытие» с начала года сократились на 18,6% до 2,05 трлн рублей преимущественно в результате выбытия из периметра консолидации банка «Траст» (на его базе создан банк непрофильных активов) и досрочного возврата 453 млрд рублей, полученных от ЦБ, говорится в сообщении банка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

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Теги: открытие  бинбанк 






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