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Приморские компании разоряются реже других

13 Ноября 2017, 17:34 | Приморье

Пока количество банкротств в России приближается к историческому максимуму, во Владивостоке юридические компании вовсю рекламируют услуги по списанию долгов

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), за последние три месяца число компаний-банкротов в России вновь увеличилось и приблизилось к рекордной отметке 2009 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В целом по России о банкротстве за третий квартал текущего года заявили 3227 компаний, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Рост числа банкротов среди юридических лиц аналитики связывают с влиянием слабого потребительского спроса и медленным снижением ключевой ставки по кредитам. Самые «депрессивные» в этом плане сферы – строительство, торговля, машиностроение и пищевая промышленность. А вот в металлургии и области коммерческих услуг этот показатель наоборот сократился.

При этом Приморский край, по оценке экспертов, находится в числе «регионов-счастливчиков» по уровню интенсивности банкротств по итогам третьего квартала этого года. В целом интенсивность банкротств среди компаний в Приморье за третий квартал составила менее 0,060%. Еще во втором квартале этого года, по данным ЦМАКП, в Приморье было зарегистрировано 27 юрлиц-банкротов (для сравнения, в Санкт-Петербурге - 208), а вот по динамике банкротств Приморье входит в ТОП-25 регионов с наиболее негативным показателем – более 1,064 прироста юрлиц-банкротов.

По словам экспертов, в Приморье более актуальна тенденция списания долгов у физических лиц: как ранее писал «Золотой Рог» по данным Федресурса, количество приморских граждан, признанных банкротами, по итогам первого полугодия 2017 года утроилось в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Если за первые шесть месяцев 2016 года банкротами в Приморье были признаны только 68 граждан, то в 2017 году в тот же период показатель достиг 200 банкротов. По словам экспертов, статистика банкротств среди юридических лиц от ЦМАКП – вовсе не показатель для Приморья. В виду небольшого количества «крупных игроков» на рынке региона, часть именно физических лиц-банкротов – это как раз таки индивидуальные предприниматели и участники юридических лиц, занимавших деньги под бизнес на своё имя.

- Часто приходится сталкиваться с тщательно завуалированным преднамеренным банкротством со стороны юрлиц, - отмечал директор в НП «Центр содействия правовой защите предпринимательства» Вадим ЛЕПСКИЙ. - При банкротстве предприятий часто списываются бюджетные и муниципальные деньги, а ущерб, наносимый бюджетам, однозначно отрицательно сказывается на экономике региона в целом.

Пока одни разоряются, другие – зарабатывают: мода на банкротства дала большое поле для деятельности юридическим компаниям, которые предлагают услуги по списанию долгов. К примеру, во Владивостоке такие компании гордо рекламируют свои услуги в муниципальных автобусах, в основном для физических лиц. Однако, как удалось выяснить корреспонденту «Золотого Рога», успешная практика имеется здесь и в списании долгов у юридических лиц.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: юрист  юридическое лицо  иск  банкротство  суд 



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