Неделю малого бизнеса объявляет Сбербанк в Приморье

Серия мероприятий для предпринимателей края стартует с 16 ноября 2015 г. в Центрах развития бизнеса Дальневосточного Сбербанка. Неделя малого бизнеса пройдет во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске.

Насыщенная программа мероприятий для предпринимателей включает бесплатные семинары и мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров региона, тест-драйвы и презентации новых услуг банка для корпоративных клиентов, специальные предложения и подарки для гостей. Всю неделю с 16 по 20 ноября 2015 г. в Центрах развития бизнеса также будут проходить акции для клиентов.

«В работе с малым бизнесом мы уделяем особое внимание нефинансовой поддержке предпринимателей региона, - Екатерина ХЛОПОВА, начальник управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ПАО Сбербанк. – В течение недели малого бизнеса мы будем рады рассказать компаниям Приморского края о сервисах дистанционного банковского обслуживания, технологии безбумажного документооборота, новых продуктах и условиях экспресс кредитования для малого бизнеса, торговом и интернет-эквайринге, преимуществах корпоративной карты и возможности приема наличности через устройства самообслуживания».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.