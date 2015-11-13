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Неделю малого бизнеса объявляет Сбербанк в Приморье

13 Ноября 2015, 17:30 | Приморье

Серия мероприятий для предпринимателей края стартует с 16 ноября 2015 г. в Центрах развития бизнеса Дальневосточного Сбербанка. Неделя малого бизнеса пройдет во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске.

Насыщенная программа мероприятий для предпринимателей включает бесплатные семинары и мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров региона, тест-драйвы и презентации новых услуг банка для корпоративных клиентов, специальные предложения и подарки для гостей. Всю неделю с 16 по 20 ноября 2015 г. в Центрах развития бизнеса также будут проходить акции для клиентов.

«В работе с малым бизнесом мы уделяем особое внимание нефинансовой поддержке предпринимателей региона, - Екатерина ХЛОПОВА, начальник управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ПАО Сбербанк. – В течение недели малого бизнеса мы будем рады рассказать компаниям Приморского края о сервисах дистанционного банковского обслуживания, технологии безбумажного документооборота, новых продуктах и условиях экспресс кредитования для малого бизнеса, торговом и интернет-эквайринге, преимуществах корпоративной карты и возможности приема наличности через устройства самообслуживания».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кредит  сбербанк  црб  эквайринг  бизнес 



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Комментарии

  • Клиент СБ РФ21:05, 13.11.2015#

    Если ты, Сбербанк, не можешь оказывать предпринимателям финансовую помощь, а это так и есть, то нефинансовая поддержка банком, от которого нужны только доступные финансы - это извращение на грани издевательства.

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