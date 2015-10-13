www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Промсвязьбанк дает возможности для участников ВЭД Приморского края

13 Октября 2015, 13:07 | Приморье

Несмотря на непростые экономические условия, у российских участников внешнеэкономической деятельности есть отличные возможности для освоения и расширения своего присутствия на иностранных рынках. Этому способствуют комплексные финансовые решения Промсвязьбанка, о которых эксперты банка рассказали компаниям Приморья в ходе делового завтрака, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Приветствуя участников делового завтрака, региональный директор ОО «Владивостокский» ПАО «Промсвязьбанк» Алексей СОЛОДУШКО отметил, что и для банков, и для бизнеса последние два года были не самыми простыми. «Вполне понятно, что одной из задач бизнеса на сегодняшний день является оптимизация издержек, снижение затрат. От банков клиенты ждут понятной и адекватной процентной ставки, удобных и актуальных продуктов, чему Промсвязьбанк максимально стремится соответствовать», - сказал Алексей Солодушко.

Текущая ситуация в экономике - это не только кризис, но и новые возможности, главное - грамотно воспользоваться открывающимися перспективами. Кризис не пошатнул внешнеэкономические амбиции российских бизнесменов, скорее, подстегнул производителей к поиску надежных иностранных партнеров, с которыми гарантированно получится сотрудничать на протяжении многих лет.

Один из ключевых банковских игроков, который с 1999 года поддерживает российских экспортеров и импортеров, - Промсвязьбанк - является системно значимым банком страны. Более 300 точек продаж от Калининграда до Владивостока, филиал на Кипре и представительства в Китае и Индии создают особые условия полноценной работы для клиентов банка в рамках торгового и долгосрочного финансирования. На данный момент банк сотрудничает с более чем 110 финансовыми институтами и экспортно-кредитными агентствами мира.

«Сотрудничество с иностранными финансовыми институтами позволяет нам предложить клиентам финансирование импортных и экспортных контрактов в иностранных банках, что существенно снижает процентную ставку, - рассказал руководитель по развитию международного финансирования в регионах ПАО «Промсвязьбанк» Александр ШАФРАНСКИЙ
(г. Москва). - В случае с импортным финансированием очень полезным и удобным продуктом являются аккредитивы. Преимущества аккредитивов состоят в том, что при их использовании клиент получает гарантированное соблюдение сроков поставки (отгрузки), качественное оформление документов и альтернативу авансовому платежу. Иными словами, поставщик, получив открытый в его пользу аккредитив, приобретает уверенность в своевременности оплаты поставленных товаров или услуг».

Промсвязьбанк также активно развивает направление экспортных гарантий, которые идут в ход, когда иностранный покупатель не принимает гарантию у банка и для него непонятны риски. В таких случаях банк готов взять на себя предэкспортное финансирование. Для этого российскому бизнесмену нужно будет оформить аккредитив.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Анна Рыкова
Теги: Промсвязьбанк 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru