Промсвязьбанк дает возможности для участников ВЭД Приморского края

Несмотря на непростые экономические условия, у российских участников внешнеэкономической деятельности есть отличные возможности для освоения и расширения своего присутствия на иностранных рынках. Этому способствуют комплексные финансовые решения Промсвязьбанка, о которых эксперты банка рассказали компаниям Приморья в ходе делового завтрака, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Приветствуя участников делового завтрака, региональный директор ОО «Владивостокский» ПАО «Промсвязьбанк» Алексей СОЛОДУШКО отметил, что и для банков, и для бизнеса последние два года были не самыми простыми. «Вполне понятно, что одной из задач бизнеса на сегодняшний день является оптимизация издержек, снижение затрат. От банков клиенты ждут понятной и адекватной процентной ставки, удобных и актуальных продуктов, чему Промсвязьбанк максимально стремится соответствовать», - сказал Алексей Солодушко.

Текущая ситуация в экономике - это не только кризис, но и новые возможности, главное - грамотно воспользоваться открывающимися перспективами. Кризис не пошатнул внешнеэкономические амбиции российских бизнесменов, скорее, подстегнул производителей к поиску надежных иностранных партнеров, с которыми гарантированно получится сотрудничать на протяжении многих лет.

Один из ключевых банковских игроков, который с 1999 года поддерживает российских экспортеров и импортеров, - Промсвязьбанк - является системно значимым банком страны. Более 300 точек продаж от Калининграда до Владивостока, филиал на Кипре и представительства в Китае и Индии создают особые условия полноценной работы для клиентов банка в рамках торгового и долгосрочного финансирования. На данный момент банк сотрудничает с более чем 110 финансовыми институтами и экспортно-кредитными агентствами мира.

«Сотрудничество с иностранными финансовыми институтами позволяет нам предложить клиентам финансирование импортных и экспортных контрактов в иностранных банках, что существенно снижает процентную ставку, - рассказал руководитель по развитию международного финансирования в регионах ПАО «Промсвязьбанк» Александр ШАФРАНСКИЙ

(г. Москва). - В случае с импортным финансированием очень полезным и удобным продуктом являются аккредитивы. Преимущества аккредитивов состоят в том, что при их использовании клиент получает гарантированное соблюдение сроков поставки (отгрузки), качественное оформление документов и альтернативу авансовому платежу. Иными словами, поставщик, получив открытый в его пользу аккредитив, приобретает уверенность в своевременности оплаты поставленных товаров или услуг».

Промсвязьбанк также активно развивает направление экспортных гарантий, которые идут в ход, когда иностранный покупатель не принимает гарантию у банка и для него непонятны риски. В таких случаях банк готов взять на себя предэкспортное финансирование. Для этого российскому бизнесмену нужно будет оформить аккредитив.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.