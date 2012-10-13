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Сезонные вклады значительно наращивают пассивы банков в Приморье
Рост процентов по вкладам за предыдущий квартал составил 0,6%.
Банк России принял обновленную методику расчета максимальной ставки по вкладам для десяти крупнейших банков. На конец сентября она составила 10,53%. Если бы правила были приняты ранее, максимально возможный процент мог быть установлен на уровне 9,53%. Разумеется, что все остальные банки волей-неволей должны ориентироваться на эти показатели. Их ставки не могут отличаться от них более чем на 2%.
Сравнительный анализ процентных ставок для рублевых вкладов приморских банков и их коллег по рынку из соседних регионов, а также федеральных собратьев позволяет говорить, что уже сейчас кредитные организации удачно вписались в правила Центробанка. 12,5% - максимальная ставка, предлагаемая на приморском рынке Роял Кредит банком на срок 1-2 года для суммы 1 млн рублей. Хотя в этом вопросе традиционно щедрые на проценты региональные банки в большинстве своем уступили активным «федералам». Банк «Кедр» и СКБ-банк сделали интересные предложения на уровне 12-12,1% годовых. Далее всех пошел Банк БКС - 14,1% может быть взят вкладчиком за 1 месяц хранения денежных средств в рублях. Редкость - среди краткосрочных вкладов. В среднем, рост процентов по вкладам за предыдущий квартал составил 0,6%, хотя вариации происходили в диапазоне от 0,3 до 1,4%. Ряд банков и вовсе не притронулся к своим предложениям, считая их вполне конкурентными.
С другой стороны - проценты на уровне 10-11,5% годовых - сегодня явление не редкое. Многие кредитные организации предлагают хорошие проценты за 3 месяца хранения денежных средств и в целом на короткие сроки. Так, на сумму 5 тыс. рублей под 6,75-9,5% годовых можно открыть вклад в ОТП Банке.
Сезонные вклады также значительно наращивают пассивы банков в Приморье (в среднем на 20%), предлагая клиентам наиболее выгодные проценты и разнообразные бонусы. Так, со 2 октября 2012 года Альфа-Банк продлил акцию по открытию депозита с повышенными ставками «Удачный Год» вплоть до 9,38% с учетом капитализации на сумму от 50 тыс. рублей, а с 17 октября по 31 декабря 2012 года открывается накопительный счет с повышенным процентом - «Блиц Доход Акция». Ставки: 8% (8,84% с капитализацией) на 184 дня и 8,5% (8,84% с капитализацией) на 1 год.
«Бонусы, которые могут привлекать по сезонным депозитным программам, пополнение вклада, капитализация процентов, частичное снятие средств без потери процентов, Совкомбанк предлагает клиентам независимо от времени года», - рассказывает Максим ТАЛЮК, заместитель регионального директора по розничному бизнесу Совкомбанка во Владивостоке.
По мнению начальника отдела продуктов и сети НОМОС-РЕГИОБАНКа Натальи КОВАЛЬЧУК, в последнее время среди клиентов наиболее популярны именно классические вклады. Вкладчики чаще останавливают свой выбор на депозитах без возможности пополнения сроком 365 дней с наиболее высокой процентной ставкой. Среди предложений банка этим требованиям отвечает вклад «НОМОС-Максимум роста». Срок действия депозита варьируется - 3 месяца, 6 месяцев или 1 год. Максимальная ставка достигает 9,4% годовых в рублях при размещении средств на 1 год и минимальной сумме вклада 10 тыс. рублей. Открывающим вклад на сумму от 100 тыс. рублей - банковская карта Visa без оплаты годового обслуживания счета и внесения первоначального взноса.
На данный момент для солидных клиентов, желающих преумножить свои накопления, начиная с 500 тыс. рублей, Банк БКС Премьер предлагает «Мультивалютные депозиты», позволяющие заработать до 16,5% годовых. При этом размещение средств возможно от 1 месяца. Клиент получает фиксированный купон и выплату в той валюте (доллары, евро, фунты стерлингов), которая, на дату закрытия, ниже порогового значения. К слову, доход в 10% удается зафиксировать вне зависимости от движения рынка. При открытии счета до 31 декабря 2012 года клиент может получить бесплатно пластиковую карту Visa. При этом ее обслуживание до конца 2012 года также бесплатно, и флэш-накопитель - в подарок.
Яна МАЛЬЦЕВА, газета "Золотой Рог".
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