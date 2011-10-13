Может ли юань стать "тихой гаванью" для финансовых сбережений дальневосточников?

Юань медленно, но верно занимает свою нишу на российском рынке. В ряде банков до 10% расчетов между контрагентами уже проходит в китайской валюте, в их числе Примсоцбанк, Примтеркомбанк, Банк «Кедр» и другие.

Может ли стать юань «тихой гаванью» для сбережений жителей и бизнеса приграничных с Китаем российских территорий? Уже сегодня побиты максимумы января 2009 года: курс юаня в России неуклонно идет вверх, от 46,14 рубля за 10 юаней 8 сентября 2011 года до 50,9937 рубля 7 октября. Сенат США обсуждает законопроект об экономических санкциях против Китая за искусственно сниженный курс юаня. В России же все наоборот.

«Курс валюты - это целенаправленная и очевидная деятельность ЦБ любой страны. Юань - достаточно стабильная валюта, не переживающая резкие взлеты и падения. Рост обменного курса юаня внутри России определяется исключительно действиями нашего Центрального Банка, которые опираются на рыночную конъюнктуру и в определенный момент направляются на удешевление рубля к остальным валютам, к юаню в том числе, либо на укрепление национальной денежной единицы. Если говорить об аналогиях кризисных изменений в экономике 2008-2009 гг. той валютной истерии, что происходит сейчас у нас в стране, то вспомним - экономика Китая оказалась не подвержена кризису, напротив, мы наблюдали экономический рост. То же самое случится и сейчас, китайская валюта будет стабильна, резко не вырастет и низко не упадет. Рубль действительно дешевеет к юаню во многом потому, что объемы инвестиций, направленных ранее из Китая в Россию, уменьшаются. В последние годы китайцы достаточно активно вкладывали в связь, сегодня этот интерес снижается, возможно, под действием не всегда понятных для иностранного инвестора процессов реформирования Связьинвеста», - полагает кандидат экономических наук Марина КУЗЬМЕНКО.

Более того,



Россия не закупает юани для своих

собственных нужд как доллары и евро,

поэтому удорожание юаня будет продолжаться.



Всем, кто желает заработать на юане хотя бы через месяц, необходимо очень жестко отслеживать «курсовку» валют, аналогичная тенденция по иене. На фоне взметнувшегося курса, очевидно, потеряют те, кто принимает участие в инвестиционных проектах, а выиграют традиционно экспортеры.

Положительную тенденцию к росту юаня на мировом рынке отмечает и заместитель начальника управления международных и межбанковских операций Примсоцбанка Сергей ГОРОХ. Юань становится дороже даже по отношению к доллару США. В этих условиях китайские продавцы проявляют все больший интерес к фиксированию цены контракта и ведения расчетов в юанях. При этом экспортер предлагает покупателю более выгодные условия по цене товара, нежели при фиксировании цены в долларах США, так как валютный риск для продавца исключается. Поэтому и российские импортеры все чаще заинтересованы в ведении расчетов в национальной валюте Китая без использования валют третьих стран (например, долларов США).

«На сегодняшний день доля расчетов в китайской валюте между контрагентами китайской и российской стороны в нашем банке достигает 10%. Кроме того, Примсоцбанк предлагает открытие счетов в юанях. Мы считаем, что это неплохой показатель, тем более, данная цифра постоянно увеличивается. Для сравнения, год назад она не достигала и 3%. Считаю, что в свете последних действий, направленных на либерализацию расчетов в национальных валютах между двумя странами, и началу торгов юанем на ММВБ, данная цифра будет расти», - говорит Сергей Горох.

Активизации расчетов в юанях между соседними государствами способствовали и действия китайских властей внутри страны. Так, в 2010 году Минфин и Налоговая Служба КНР решили вопрос по возмещению НДС при экспорте в случае осуществления расчетов в китайских юанях. Раньше возмещение НДС не распространялось на данные операции, поэтому китайские экспортеры неохотно шли на расчеты в юанях.

«На данный момент наши клиенты в большей степени предпочитают расчеты в долларах США при торговых отношениях с компаниями Китая, но в связи с географической близостью наших стран существует объективная потребность в заключении внешнеторговых контрактов с контрагентами в КНР в национальных валютах, т.е. рублях и юанях. Недавно банком было подписано соглашение с «Яньбянским сельскохозяйственным банком сотрудничества», в соответствии с которым клиенты обоих банков получили возможность осуществлять расчеты в юанях, рублях и долларах США, также Примтеркомбанк сотрудничает с АКБ «Банк Китая» (ЭЛОС). Для дальнейшего развития корреспондентских счетов ведутся переговоры о сотрудничестве с другим банком Китая», - рассказывает начальник департамента по развитию бизнеса Примтеркомбанка Людмила АЛЕШИНА.

Ряд приморских банков уже сегодня

предлагает сохранять юани во вкладах,



но одновременно специалисты не наблюдают всплеска интереса к таким накоплениям среди предприятий и частных лиц. С точки зрения Сергея Гороха, во-первых, колебания юаня по отношению к доллару на валютном рынке незначительны: изменение пары рубль-юань пропорционально изменению пары рубль-доллар. Во-вторых, ставки по депозитам в китайских юанях невысоки. Связано это, прежде всего, с низким спросом на сегодняшний день на финансирование в юанях в России. Рост сбережений в китайской валюте могут спровоцировать лишь более интересные предложения по депозитам.