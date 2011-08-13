Дальневосточный банк снизил проценты по кредиту под залог недвижимости

Дальневосточный банк изменил условия программы «Кредит под залог недвижимости»: снизил процентную ставку и увеличил срок кредитования. Изменения сокращают финансовую нагрузку клиентов за счет уменьшения ежемесячных платежей. Максимальный срок предоставления кредита банк увеличил на 5 лет – до 12 лет.

«Теперь по кредиту под залог недвижимости максимальная сумма не ограничена, – комментирует начальник управления розничного кредитования Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ. – Клиент может взять любую сумму, если это позволяют его доходы и стоимость недвижимости, которая будет предоставлена в залог банку». Для удобства клиентов погашать задолженность можно равными (аннуитетными) или дифференцированными платежами.