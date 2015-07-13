Качество новостроек и неадекватные цены тормозят развитие ипотеки в Приморье

Самой перспективной отраслью кредитования по-прежнему остается ипотека

Банковский сектор отмечает снижение темпов роста практически по всем направлениям: высокая ставка ЦБ и соответствующие ставки по кредитам сделали свое дело. Боле всего пострадали сегменты автокредитования и займов наличными, в то время как программа господдержки смогла удержать на плаву ипотеку, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

О тенденциях в российской экономике, ситуации в банковском секторе и перспективах 2015 года в ходе встречи с журналистами рассказали специалисты ВТБ24. По прогнозам аналитиков банка, уже в сентябре ключевая ставка Центробанка приблизится к 10%, что, соответственно, послужит дальнейшему снижению процентных ставок как по кредитам, так и по депозитам. При этом уже в первом квартале 2016 года ставка ЦБ вернется в то значение, в котором она была до событий декабря 2014 года.

Как рассказал управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ, резкий рост курса доллара по отношению рублю в конце прошлого года был вызван в основном политическими событиями на Украине. По расчетам специалистов банка, при стабилизации политической обстановки курс доллара останется на уровне 55-56 рублей. При этом в прогнозах банка допускается, что до конца 2015 года рубль еще может немного ослабиться и дойти до уровня 57-58 рублей за доллар.

«В первом квартале 2015 года банки отмечали значительный спад спроса на все виды кредитных продуктов, обусловленных рядом объективных факторов. Это и возросшие требования банков к заемщикам, и повышение процентных ставок, и нестабильность экономики страны. Сами клиенты находились в выжидательной позиции, оценивая изменения рынка. Но уже во втором квартале спрос на кредитные продукты начал расти», - сказал Александр Вялков.

Больше всех в этот период пострадало автокредитование и кредиты наличными. По мнению банкира, эти сегменты и в будущем не будут демонстрировать рост. Также незначительное снижение ожидает «карточный» бизнес банков.

В Приморье объемы кредитования малого бизнеса в текущем периоде также снизились. Однако, с учетом наметившейся тенденции снижения ключевой ставки ЦБ РФ, размер снижения, скорее всего, не будет соответствовать пессимистичным прогнозам начала года, и ситуация на рынке кредитования бизнеса вновь начнет выправляться. Так, по данным на конец июня 2015 года, в Приморском крае банком ВТБ24 выдано кредитов малому бизнесу на сумму 400 млн рублей. При этом порядка 30% сделок во втором квартале текущего года - сделки инвестиционного характера.

Повысить доступность для предпринимателей кредитных продуктов помогает сотрудничество банков со специальными организациями, созданными государством для поддержки бизнеса. Так, например, ВТБ24 сотрудничает с НО «Гарантийный Фонд Приморского края» и АО «Агентство кредитных гарантий». По словам Александра Вялкова, с начала года доля кредитных сделок с участием данных организаций составила 50% по количеству выданных кредитов и 41% по сумме выданных кредитов. Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что повышенным спросом пользуются банковские гарантии: на данный момент приморским ВТБ24 выдано уже гарантий на 140 млн рублей.

Помимо изменений спроса на кредитные продукты банки отмечают возросшие риски, связанные с повышением напряженности в экономике. Отмечается ухудшение качества входящего потока: рост закредитованности потенциальных заемщиков с летнего периода 2014 года в Приморском крае составил 9 п.п., а доля клиентов с плохой кредитной историей увеличилась на 5 п.п. по сравнению с четвертым кварталом 2014 года. Доля просроченной задолженности в целом по банковскому сектору в 2015 году выросла и составила порядка 7%. При этом ВТБ24 заранее подготовил антикризисную программу, которая помогла команде банка в регионе снизить уровень риска в портфеле по Приморскому краю на 1,6 п.п. с августа 2014 года.

При этом самой перспективной отраслью кредитования по-прежнему остается ипотека. Спрос на жилищное кредитование, конечно, простимулировала государственная программа субсидирования ипотеки. С момента запуска программы в ВТБ24 в Приморском крае поступило 313 заявок на общую сумму 600 млн рублей. За первые три месяца действия данной программы в Приморье выдано 97 кредитов на 180 млн рублей по льготной ставке. Стоит отметить, что основная доля (95%) выдачи ипотеки с господдержкой в приморском крае приходится на два банка с государственным участием. При этом по всей стране только 9 крупных банков выполняют нормативы по выдаче ипотеки по программе, а остальные чуть более тридцати банков обратились в ЦБ для снижения нормативов по выдаче.

В Приморском крае доля ипотеки с государственной поддержкой в ВТБ24 составляет чуть более 20% от всего объема выдаваемых ипотечных займов, рассказала управляющий директор по ипотеке ВТБ24 в Приморском крае Людмила УЛАНОВА. По стране показатель ипотеки с господдержкой в общем объеме выдач жилищных займов находится на уровне 40%. Связано в первую очередь это с недостаточным количеством качественных новостроек по адекватной цене в крае. Еще 20-25% от общего объема выдач в ВТБ24 приходится на популярную программу «Военная ипотека». Остальные почти 60%, как ни странно, вторичное жилье. Это, можно сказать, особенность Приморья.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.