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Надежные пирамиды - только египетские

13 Июня 2019, 14:39 | Приморье

Финансовые пирамиды никуда не делись и действуют под маской различных бизнес-структур. Как отличить законопослушных финансистов от мошенников?

Казалось бы, время финансовых пирамид кануло в Лету вместе с лихими 90-ми, когда пирамиды разоряли полстраны. Но финансовые пирамиды, пусть и не такого масштаба, как пресловутое МММ, все равно появляются. Почему граждане вновь готовы нести свои деньги? Об этом корреспондент газеты «Золотой Рог» беседует с Президентом, Председателем Правления АО «ФИНАМ» Владиславом КОЧЕТКОВЫМ.

- Можно выделить несколько факторов. За время, прошедшее с первых пирамид, выросло новое поколение, да и жажда наживы никогда не была чужда человеческой натуре, возросли и доходы населения. Но главная причина - все еще низкая культура финансовой грамотности. Далеко не все представляют себе, какие риски они несут, вкладываясь в пирамиды, и что это вообще такое.

- Давайте коротко расскажем о принципах пирамиды.

- Классическая пирамида мимикрирует под финансовые группы, потребительские кооперативы, бизнес-клубы, которые якобы получают доход от инвестиций в некий проект. Это могут быть научные разработки, лесозаготовки, урановые рудники - не так важна легенда, сколько своевременная выплата процентов первым вкладчикам и распространение информации о сверхдоходах с помощью рекламы и «сарафанного радио».  Первые вкладчики получают доход за счет поступления последующих клиентов. Но этот источник, наконец, иссякает, все рушится, хозяин пирамиды получает деньги, а вкладчики выходят на улицу и требуют от государства защиты и возврата средств.

Как правило, недобросовестная компания начинает с обещания высоких процентов, которые превышают обычный банковский процент в десятки раз. Такое обещание должно сразу заставить задуматься - а откуда возьмутся эти деньги? Сегодня не наблюдается бурного роста фондового рынка, инфляция снижается, и обещать процент, превышающий банковский в десятки раз, мягко говоря, нелогично. Высокий процент привлечения средств всегда свидетельствует о высоком риске для инвестора.

Методы «честного отъема средств» могут разниться, как и масштабы. Например, примитивная схема, по которой с гражданами заключается договор займа сроком от трех месяцев до одного года под 30% годовых с ежемесячной выплатой процентов. По окончании срока займа клиентов убеждают заключить новый договор займа на более выгодных условиях, с увеличением процентных выплат. На первоначальном этапе граждане получают ежемесячные выплаты фактически из своих же денежных средств и из денежных средств, полученных от новых заемщиков. Но приток новых клиентов не может быть бесконечным. С прекращением поступления денежного потока от новых участников пирамида рушится.

- Как понять, что перед нами пирамида?

- Прежде всего, должно насторожить обещание сверхвысоких процентов, тем более, если организация не просто обещает, но и гарантирует доход. Отсутствие лицензии ЦБ на брокерскую или банковскую деятельность, непрозрачность, обилие рекламы, отсутствие собственных средств и дорогостоящих активов - эти признаки указывают на высокую вероятность потери инвестиций.

Надо помнить, что гарантий получения обещанных процентов у вкладчиков компаний–пирамид нет, и быть не может. Даже говорить, а тем более - верить в какие-то «гарантии» подобных компаний - нонсенс. Такой же нонсенс - полагать, будто бы вкладчику повезет, и он сумеет вывести свои деньги прежде, чем пирамида рухнет. Угадать, когда произойдет обрушение пирамиды, невозможно, это может случиться в любую минуту.

-То есть, лучшая защита от пирамиды - ограничиться банковским вкладом?

- Банковский вклад - отличный инструмент для сохранения капитала, но его можно и нужно дополнять другими инструментами, имеющими столь же низкий уровень риска, которые позволят увеличить потенциальную доходность. Вот финансовая стратегия с очень простым алгоритмом действий, которая доступна любому гражданину, и которая поможет эффективно распорядиться капиталом - открыть индивидуальный инвестиционный счет, завести на него денежные средства и купить на эти средства облигации федерального займа.

- В чем эффективность такого решения и почему именно облигации федерального займа?

- Начнем с облигаций. Государство размещает облигации - долговые обязательства - на длительный срок, иногда на несколько десятилетий, а в конце срока погашает облигации по их номиналу. Все это время эмитент обязуется регулярно, раз в полгода или ежеквартально, выплачивать держателю бумаг купонный доход – процент от номинальной стоимости облигации. Единственным существенным риском по государственным облигациям является дефолт самого государства, что, с учетом нынешних экономических реалий, крайне маловероятно. Важный момент - купонный доход по государственным ценным бумагам не облагается налогом!

Индивидуальный инвестиционный счет (для краткости - ИИС) - это брокерский счет, дающий право на получение налоговых льгот, в частности, налогового вычета в размере 13% от средств, внесенных на ИИС, но на сумму не более 400 тыс. руб. Говоря проще, если вы внесли на ИИС 400 тыс. руб., то на следующий год вы можете подать налоговую декларацию и вернуть 52 тыс. руб. (13% от 400 тыс. руб.).

Резюмируем - открыв ИИС с налоговым вычетом на вносимую сумму, заведя деньги на индивидуальный инвестиционный счет и купив на них облигации, вы получите не только освобожденный от налогов купонный доход по государственным ценным бумагам, но и налоговый вычет в размере 13% на сумму, внесенную на счет.

Представительство Акционерного общества «Инвестиционная компания «ФИНАМ» в г. Владивосток: пр-т. Острякова, дом 8, 8(423)2948-161.

Брокерские и консультационные услуги оказывает АО «ФИНАМ». Перед началом торговли на финансовом рынке рекомендуется оценить приемлемость возможных рисков, а также внимательно ознакомиться с регламентными документами АО «ФИНАМ» (размещены на сайте www.finam.ru), иной информацией и документацией. Доходность не гарантируется. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

На фото: Владислав Кочетков: «Классическая пирамида мимикрирует под финансовые группы, потребительские кооперативы, бизнес-клубы, которые якобы получают доход от инвестиций в некий проект. Это могут быть научные разработки, лесозаготовки, урановые рудники…».

Фото из архива.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: финансовые пирамиды  мошенничество 



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