Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В коммерческих банках Приморья ажиотажа вокруг доллара не заметили
Паника последних недель на валютном рынке постепенно сходит на нет. Эксперты утверждают, что ажиотажа в кассах кредитных организаций края не было. Специалисты также не видят явных тенденций к переводу рублевых накоплений клиентов в валютные. В этой сфере наблюдается, скорее, стагнация.
На прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на покупку долларов клиентами, что связано с привлекательно высоким курсом, хотя сами по себе объемы оказались невелики, - отмечает начальник отдела продаж и клиентского обслуживания операционного офиса «Владивостокский» МДМ банка Артем ДАНЧУК.
В Промсвязьбанке также не зафиксировали значительного увеличения спроса на наличные доллары среди клиентов как во Владивостоке, так и в Находке и Уссурийске. Специалисты полагают, что покупка и продажа валют осуществляется в текущем режиме по причине традиционной волатильности курса рубля к доллару.
Пресс-секретарь ВТБ24 по Дальневосточному федеральному округу Анна ЛЕТЯГИНА отмечает, что вкладчики банка в Приморье ведут себя спокойно, серьезных перемен в их активности при совершении валютных операций в последние дни не наблюдается.
«С нашей точки зрения, это абсолютно грамотная позиция, т.к. изменения на валютном рынке происходят постоянно, и к этому нужно быть готовым. В отличие от консервативных вкладчиков, клиенты, предпочитающие более рискованные способы сбережения в наличной валюте, оперативно отреагировали на резкое ослабление рубля во второй половине мая, количество валютно-обменных операций по сравнению со средними показателями в этот период увеличилось. Динамика операций в дистанционных каналах повторяет эту тенденцию, хотя она менее выраженная. Предполагаем, что клиенты, использующие дистанционные каналы, размещают весомую часть сбережений в срочных вкладах и не готовы терять проценты по ним, досрочно расторгая депозиты для покупки валюты», - говорит Анна Летягина.
А вот и.о. начальника отдела по обслуживанию на финансовых рынках Приморского отделения №8635 Сбербанка России Роман ТЮРИКОВ проследил очевидный всплеск интереса к доллару среди клиентов банка. «В связи с повышенной волатильностью курсов иностранных валют объем операций по покупке наличной иностранной валюты в долларовом эквиваленте в подразделениях Приморского отделения №8635 Сбербанка России увеличился по сравнению с объемом за апрель 2012 года более чем в два раза. Объем конверсионных операций (закрытие рублевых депозитов и открытие депозитов в иностранной валюте) по счетам физических лиц также увеличился в два раза. Сейчас активность клиентов несколько снизилась, поскольку в рамках валютных интервенций Банка России курсы иностранных валют стали корректироваться в сторону снижения», - отмечает менеджер.
Кстати, любой валютный пыл можно остудить не отходя, как говорится, от банкомата. Кредитные организации предлагают обменять валюту сразу через специализированные устройства.
Вне зависимости от того, в какой валюте открыт карточный счет, клиент всегда имеет возможность выбора валюты (RUR/USD) при снятии наличных в банкоматах Промсвязьбанка. «Это можно сделать как в банкоматах или кассе Промсвязьбанка, так и в банкоматах наших банков-партнеров («Альфа-Банк» и «МДМ-Банк»), которые обслуживают наших клиентов без комиссионного вознаграждения. В большинстве банкоматов нашего банка клиенты могут получить доллары США наличными», - пояснила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Жанна ПАХОМОВА.
В девяти банковских киосках самообслуживания МДМ Банка клиенты имеют возможность снимать с рублевых карт необходимую валюту, а уже с 18 июня в рамках новой программы будет возможно пополнение карточных счетов платежных карт VISA эмитированных сторонними российскими банками, независимо от валюты, в которой ведется карточный счет. Таким образом, переводы будут доступны и для карт, открытых в валюте, отличной от рублей.
Анна Летягина говорит, что в крае действует три банкомата ВТБ24, в которых можно получить наличные средства в долларах США. Во Владивостоке подобный банкомат установлен в здании, где располагается Генеральное консульство Японии, в Находке - в одном из офисов ВТБ24, а также в здании аэропорта Владивосток. «В этих банкоматах можно снять наличные средства с банковской карты в рублях или долларах, при этом средства конвертируются по курсу банка на текущую дату. По итогам прошедшей недели показатель объема операций выдачи валюты, совершаемых в этих банкоматах, остается стабильным, незначительное его увеличение скорее всего носит сезонный характер», - дополняет представитель ВТБ24.
Обмен валюты в ряде банкоматов Сбербанка также возможен, но только с долларов на рубли, - обращает внимание клиентов и.о. начальника отдела удаленных каналов обслуживания Приморского отделения №8635 Сбербанка Александр БУДУНОВ. С функцией обмена валюты в Приморском крае установлено 113 банкоматов Сбербанка, из них 69 находятся во Владивостоке. Кроме того, к саммиту АТЭС парк банкоматов с функцией обмена валюты будет увеличен на 30 единиц за счет открытия новых офисов и остановочных комплексов.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
- Банки ищут новые способы зарабатывать
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- У приморцев в карманах и кошельках насчитали сотни миллионов рублей мелочи
- Банки шантажируют клиентов
Новости раздела
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Провал резидентов
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель