В коммерческих банках Приморья ажиотажа вокруг доллара не заметили

Паника последних недель на валютном рынке постепенно сходит на нет. Эксперты утверждают, что ажиотажа в кассах кредитных организаций края не было. Специалисты также не видят явных тенденций к переводу рублевых накоплений клиентов в валютные. В этой сфере наблюдается, скорее, стагнация.

На прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на покупку долларов клиентами, что связано с привлекательно высоким курсом, хотя сами по себе объемы оказались невелики, - отмечает начальник отдела продаж и клиентского обслуживания операционного офиса «Владивостокский» МДМ банка Артем ДАНЧУК.

В Промсвязьбанке также не зафиксировали значительного увеличения спроса на наличные доллары среди клиентов как во Владивостоке, так и в Находке и Уссурийске. Специалисты полагают, что покупка и продажа валют осуществляется в текущем режиме по причине традиционной волатильности курса рубля к доллару.

Пресс-секретарь ВТБ24 по Дальневосточному федеральному округу Анна ЛЕТЯГИНА отмечает, что вкладчики банка в Приморье ведут себя спокойно, серьезных перемен в их активности при совершении валютных операций в последние дни не наблюдается.

«С нашей точки зрения, это абсолютно грамотная позиция, т.к. изменения на валютном рынке происходят постоянно, и к этому нужно быть готовым. В отличие от консервативных вкладчиков, клиенты, предпочитающие более рискованные способы сбережения в наличной валюте, оперативно отреагировали на резкое ослабление рубля во второй половине мая, количество валютно-обменных операций по сравнению со средними показателями в этот период увеличилось. Динамика операций в дистанционных каналах повторяет эту тенденцию, хотя она менее выраженная. Предполагаем, что клиенты, использующие дистанционные каналы, размещают весомую часть сбережений в срочных вкладах и не готовы терять проценты по ним, досрочно расторгая депозиты для покупки валюты», - говорит Анна Летягина.

А вот и.о. начальника отдела по обслуживанию на финансовых рынках Приморского отделения №8635 Сбербанка России Роман ТЮРИКОВ проследил очевидный всплеск интереса к доллару среди клиентов банка. «В связи с повышенной волатильностью курсов иностранных валют объем операций по покупке наличной иностранной валюты в долларовом эквиваленте в подразделениях Приморского отделения №8635 Сбербанка России увеличился по сравнению с объемом за апрель 2012 года более чем в два раза. Объем конверсионных операций (закрытие рублевых депозитов и открытие депозитов в иностранной валюте) по счетам физических лиц также увеличился в два раза. Сейчас активность клиентов несколько снизилась, поскольку в рамках валютных интервенций Банка России курсы иностранных валют стали корректироваться в сторону снижения», - отмечает менеджер.

Кстати, любой валютный пыл можно остудить не отходя, как говорится, от банкомата. Кредитные организации предлагают обменять валюту сразу через специализированные устройства.

Вне зависимости от того, в какой валюте открыт карточный счет, клиент всегда имеет возможность выбора валюты (RUR/USD) при снятии наличных в банкоматах Промсвязьбанка. «Это можно сделать как в банкоматах или кассе Промсвязьбанка, так и в банкоматах наших банков-партнеров («Альфа-Банк» и «МДМ-Банк»), которые обслуживают наших клиентов без комиссионного вознаграждения. В большинстве банкоматов нашего банка клиенты могут получить доллары США наличными», - пояснила заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Жанна ПАХОМОВА.

В девяти банковских киосках самообслуживания МДМ Банка клиенты имеют возможность снимать с рублевых карт необходимую валюту, а уже с 18 июня в рамках новой программы будет возможно пополнение карточных счетов платежных карт VISA эмитированных сторонними российскими банками, независимо от валюты, в которой ведется карточный счет. Таким образом, переводы будут доступны и для карт, открытых в валюте, отличной от рублей.

Анна Летягина говорит, что в крае действует три банкомата ВТБ24, в которых можно получить наличные средства в долларах США. Во Владивостоке подобный банкомат установлен в здании, где располагается Генеральное консульство Японии, в Находке - в одном из офисов ВТБ24, а также в здании аэропорта Владивосток. «В этих банкоматах можно снять наличные средства с банковской карты в рублях или долларах, при этом средства конвертируются по курсу банка на текущую дату. По итогам прошедшей недели показатель объема операций выдачи валюты, совершаемых в этих банкоматах, остается стабильным, незначительное его увеличение скорее всего носит сезонный характер», - дополняет представитель ВТБ24.

Обмен валюты в ряде банкоматов Сбербанка также возможен, но только с долларов на рубли, - обращает внимание клиентов и.о. начальника отдела удаленных каналов обслуживания Приморского отделения №8635 Сбербанка Александр БУДУНОВ. С функцией обмена валюты в Приморском крае установлено 113 банкоматов Сбербанка, из них 69 находятся во Владивостоке. Кроме того, к саммиту АТЭС парк банкоматов с функцией обмена валюты будет увеличен на 30 единиц за счет открытия новых офисов и остановочных комплексов.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».