Вариантов ипотечного кредитования для приморцев становится все больше

Приобретение или строительство нового жилья для большинства людей сегодня затруднительно. Поэтому все большая часть населения решает этот вопрос с помощью ипотечного кредитования.

Об ипотечных программах, о существующих формах поддержки государства, направленных на повышение доступности жилья для населения, в интервью «ЗР» рассказывает начальник управления ипотечными операциями ОАО «Наш дом – Приморье» Наталья ХВОРОСТЯНКО.

- Наталья Викторовна, без ипотечного кредита решать жилищный вопрос становится все труднее. Но очень уж высоки по нему проценты. Можно ли надеяться, что в ближайшее время ставки ипотечного кредитования будут снижены?

- Думаю, что существенного снижения в ближайшее время не будет. Ведь стоимость заимствований для банков из-за напряженности на мировых рынках, к сожалению, только растет, что не дает возможности кредитным организациям снижать процентные ставки по ипотеке. Более того некоторые из них уже повысили процентные ставки.

- А какие они сегодня у вас?

- Компания ОАО «Наш дом – Приморье» работает по федеральным стандартам ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), созданного по решению Правительства РФ. Процентные ставки по программам, которые сегодня мы предлагаем, составляют от 7,9% годовых. Размер процентной ставки зависит от нескольких параметров: программы, выбираемой заемщиком, срока, на который берется заем, и от суммы первоначального взноса.

- Существуют ли какие-либо ипотечные программы с государственной поддержкой? И на кого она, эта поддержка, прежде всего распространяется?

- Сегодня наша компания реализует на территории Приморского края несколько социально-значимых программ, имеющих государственную поддержку.

В первую очередь – «Военная ипотека». Этот продукт предназначен для военнослужащих, являющихся участниками накопительной ипотечной системы (НИС). Все военнослужащие, ставшие участниками НИС, ежегодно получают накопительный взнос на именной лицевой счет. Решение жилищного вопроса происходит за счет долгосрочного накопления с инвестированием или за счет покупки квартиры или дома в кредит.

Военнослужащий имеет право приобрести себе жилье за счет средств ипотечного кредита уже через три года после того, как он стал участником НИС. Программа «Военная ипотека» позволяет купить жилье практически без привлечения собственных средств. Выплата первоначального взноса за жилье и погашение кредита происходят за счет поступлений на именной накопительный счет военнослужащего. При желании он может использовать собственные накопления для увеличения размера первоначального взноса, чтобы приобрести жилье большей стоимости.

Программа «Материнский капитал» также рассматривается нами как продукт с использованием средств государственной поддержки. Данная программа была разработана АИЖК с целью повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для семей, получивших право на меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала, который государство предоставляет в определенной сумме за рождение второго и последующих детей. Эта программа позволяет уменьшить первоначальный взнос на сумму материнского (семейного) капитала.

Также хочется отметить, если заемщик приобретает квартиру по программе «Новостройка», то в некоторых случаях процентная ставка может быть уменьшена. В частности, процентная ставка будет снижена на 0,25%, если первоначальный взнос при получении ипотечного кредита (займа) оплачен за счет средств материнского (семейного) капитала.

Причем АИЖК по условиям кредитования по программе «Новостройка» выровняло семьи, у которых есть право на получение маткапитала и у которых двое детей и более, но «маткапитала» нет. Так, при приобретении квартиры семьей, в которой двое несовершеннолетних детей, снижение процентной ставки составит 0,25%. А если в семье трое и более несовершеннолетних детей, то процентная ставка будет уменьшена на 0,5%.

- А остальные? Могут ли они рассчитывать хоть на какие-то субсидии?

- Да. 26 мая 2011 года был принят закон Приморского края №772-КЗ «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае», который регулирует отношения по оказанию социальной поддержки гражданам, проживающим на территории края, в сфере ипотечного кредитования. Социальная поддержка осуществляется в форме выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), которые были получены гражданами на приобретение жилых помещений на территории региона в строящихся или вновь возведенных индивидуальных или многоквартирных жилых домах.

- Может быть, что-то в инструментарий господдержки нужно добавить?

- На мой взгляд, очень актуальна на сегодняшний день поддержка в форме субсидирования первоначального взноса. При той стоимости жилых помещений, которая сложилась на рынке недвижимости Приморья, самостоятельно накопить сумму для уплаты первоначального взноса весьма затруднительно.

- Ипотечный кредит – это, как правило, долгосрочный кредит. Как быть тем заемщикам, у которых ухудшилась финансовая ситуация и выплачивать его становится затруднительно?

- Если заемщик понимает, что рассчитываться за ипотечный кредит становится все труднее, в первую очередь стоит обратиться к кредитору с объяснением причины. Как правило, банки входят в положение заемщиков и предлагают какие-то свои варианты по урегулированию возникшей ситуации.

В частности, заемщику может быть предложено перекредитоваться, т.е. получить новый кредит на погашение уже имеющегося кредита только на других условиях, которые, возможно, будут более приемлемыми.

- Кстати, есть компании, которые помогают своим сотрудникам и в аренде жилья…

- Нужно взвесить: что выгоднее – покупка или аренда. В принципе, если покупать гостинку или 1-комнатную квартиру, то при наличии первоначального взноса в 30% можно выйти практически на уровень платежей арендного жилья. Ипотечные выплаты могут быть немного больше, но они фиксированные и меняться не будут, а арендная плата, как показывает практика, к сожалению, постоянно растет.

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".