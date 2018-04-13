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Многие приморцы по-прежнему тщетно ждут налоговых уведомлений
Единожды зарегистрировавшись как пользователь электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», вы перестаете получать уведомления об уплате налогов по почте, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
160 тысяч приморцев подключены к Личному кабинету ФНС, но лишь некоторые пользуются его услугами, и соответственно получают налоговые уведомления об уплате имущественных налогов в электронном виде. Кампания по активному подключению к сервису ФНС была проведена 6 лет назад, тогда на площади Борцам за власть Советов во Владивостоке стоял ставший известным на всю страну «стеклянный куб», вокруг него образовывались очереди желающих, дабы получить возможность дистанционно общаться с органами власти. Регистрационные карты с логинами и паролями доступа на сайт Госуслуги, а также в Личный кабинет налогоплательщика при предъявлении паспорта выдавались там же. Но интрига этого подключения была такова, если в течение месяца логин и пароль не был активирован, а затем пароль не изменен на постоянный, доступ в Личный кабинет на сайте www.nalog.ru блокировался.
Разблокировка осуществлялась и осуществляется только при личном посещении любой районной налоговой инспекции, даже не по месту жительства, но при наличии паспорта. Разумеется, большая часть приморцев к такому походу не прибегла. А с 2016 года вход в Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и вовсе стал насущной необходимостью. Т.к. Федеральная налоговая служба сообщила, что в граждане, имеющие доступ к электронному сервису, расположенному на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в электронной форме. По почте налоговые уведомления пользователям «Личного кабинета» направляться больше не будут (Федеральный закон №130-ФЗ от 01.05.2016).
А, значит, все, кто забыл свой пароль и логин и не восстановил его, получают свои уведомления с того времени в электронном виде на сайте www.nalog.ru, и судя, по всему с пенями и штрафами. Кстати, приморцы, активно пользующиеся личным кабинетом, в прошлом году не имели проблем с начисление имущественных налогов. Ошибки закрались только в налоговые уведомления, направленные по почте. Именно поэтому Управление ФНС России по Приморскому краю напоминают, что доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте.
Получить регистрационную карту можно лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН). Также войти в Личный кабинет можно с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА (отделения почты России, МФЦ и др.).
Как замечает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА, Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет: - получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом; - контролировать состояние расчетов с бюджетом; - получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей; - оплачивать налоговые платежи; - заполнять и направлять налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц по форме №3-НДФЛ; - обращаться в налоговые органы без личного визита. К слову ответы на вопросы от районных налоговых инспекций с помощью такого сервиса поступают в течение нескольких недель, и зачеты или возвраты ранее уплаченных сумм налогов также производятся оперативно.
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