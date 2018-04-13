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Более половины пенсий приморцев назначены с помощью интернета
В 2018 году 13 213 жителей Приморского края подали электронные заявления о назначении и доставке пенсии через интернет, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Как отмечает руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, 60 % приморцев обратились за начислением пенсии с начала года через интернет. Наиболее активно такой формой получения государственных услуг Пенсионного фонда пользуются в городах Дальнереченск, Партизанск, Владивосток, в Лазовском и Пограничном районах. Здесь почти 80 %процентов всех обратившихся за назначением пенсии, выбором или изменением способа ее доставки воспользовались интернетом.
Электронное заявление можно направить через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда – www.pfrf.ru. или через портал госуслуг. Для этого необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг, ее помогут получить специалисты клиентской службы ПФР. В «Личном кабинете гражданина» также можно подать заявления о предоставлении набора социальных услуг, о назначении ежемесячной денежной выплаты, о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжении его средствами, а также записаться на прием к специалистам клиентской службы, отправить обращение.
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