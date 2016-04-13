Две приморские организации претендуют на статус микрофинансовых

Статус микрофинансовых компаний после вступления в силу поправок к закону «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях» могут получить четыре организации на Дальнем Востоке из 203, зарегистрированных сейчас на территории региона, пишет Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на агентство ТАСС.

«На сегодняшний день четыре микрофинансовые организации, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, могут получить статус микрофинансовых компаний в соответствии с поправками к закону 151-ФЗ «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях». Эти организации, одна из которых зарегистрирована на территории Приморского края, имеют достаточный размер собственных средств (капитала) - не менее 70 млн рублей», - сообщили в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.

Еще две дальневосточные микрофинансовые организации, одна из которых также зарегистрирована на территории Приморского края, пока немного не «дотягивают» до минимального размера капитала, необходимого для получения статуса микрофинансовой компании.

По состоянию на 1 апреля на Дальнем Востоке зарегистрированы 203 микрофинансовые организации, 62 из них - на территории Приморского края.

В 2015 году, по предварительным данным Дальневосточного ГУ Банка России, в Приморье было заключено 50 863 договора микрозаймов, 37 из них - с индивидуальными предпринимателями, 19 - с юридическими лицами, остальные - с физическими лицами. Всего, по предварительным данным, в 2015 году в Приморье было выдано более 560 млн рублей микрозаймов, в 2014 году эта цифра достигла 756,9 млн рублей.

Средняя сумма микрозайма, выданного в Приморье физическим лицам, по предварительным данным Дальневосточного ГУ Банка России, в 2015 году составила 10,6 тысяч рублей, юридическим лицам - 496,8 тысяч рублей.

С 29 марта 2016 года вступили в силу поправки в законодательные акты РФ, согласно которым микрофинансовые организации дифференцируются на два вида - микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Первые смогут привлекать средства физлиц, МКК - не смогут. Для получения статуса МФК у компании должно быть 70 млн рублей собственных средств с подтвержденным источником происхождения. Также МФК смогут выпускать облигации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.