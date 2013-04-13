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В Приморском крае задолженность населения по кредитам достигла 114,2 млрд рублей
Общий объем денежных доходов, полученных населением Приморского края за первые три месяца 2013 года, в расчете на душу сложился в сумме 19,6 тысячи рублей в месяц, что больше соответствующего периода прошлого года на 11%.
Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения (определяется исходя из денежных доходов текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) к январю-марту 2012 года составил 0,8%.
Население Приморского края активно пользовалось заемными средствами, и задолженность по кредитам продолжала расти. Задолженность по предоставленным кредитам на 1 марта 2013 года индивидуальных предпринимателей и населения края достигла 114,2 млрд рублей.
Остаток привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края (прирост (уменьшение) вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте, прирост (уменьшение) средств на пластиковых картах, сбережений в драгоценных металлах) в кредитных организациях, их филиалах и операционных офисах составил на 1 марта 2013 года 167,6 млрд рублей, сообщает Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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