Пенсий в Приморье хватит не всем

В числе отказников - прежде всего приморцы, вынужденно работавшие в «теневом секторе» экономики

Ажиотаж, связанный с периодически проскальзывающими новостями об отказах в начислении пенсий по достижении соответствующего возраста, Приморье обходит стороной. Речь идет о том, что 55-летним женщинам и 60-летним мужчинам не хватает трудового стажа (сегодня минимально необходимый стаж - 8 лет) и баллов (если они не получали официальную зарплату). В Приморье таких «отказников» не более 1,2%, при этом в крае в прошлом году было начислено 32 тыс. пенсий, в том числе около 70% приходится на страховые пенсии по старости. Такие цифры дает Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Приморскому краю, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Цифры отказов действительно небольшие, они - как «отголосок» 90-х, когда всем этим людям было 30-35 лет, и жизнь их выбросила в торговые ларьки. Единый социальный налог, а также обязательные социальные взносы за сотрудника своего предприятия для таких работодателей казались чем-то из ряда вон выходящим. Штрафы и призывы оформить всех своих работников официально не возымели действия. В итоге простые люди остались у разбитого корыта.

На вопрос о том, с чем связаны отказы в начислении страховой пенсии, деловая газета «Золотой Рог» получила от Отделения ПФР по Приморскому краю следующий ответ.

Для назначения любого вида пенсии в России должны быть соблюдены определенные условия. Если они соблюдены – пенсия назначается, если не соблюдены – не назначается. Страховая пенсия по старости – не исключение. Для ее назначения нужно достичь пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 – для мужчин), иметь страховой стаж (например, в 2017 году – минимум 8 лет, в 2018 году - 9 лет и т.д.), и необходимое количество пенсионных баллов (в 2017 году – 11,4, в 2018 году – 13,8 и т.д.). Если речь идет о гражданах, которые работают официально и получают «белую» зарплату, с которой страхователь платит страховые взносы, то выполнить эти условия не сложно.

«Сегодня средний стаж граждан, которые обращаются к нам за назначением страховой пенсии – 32 года! Даже при минимальной зарплате за этот срок можно заработать количество баллов, превышающее минимально необходимое. Проблемы могут возникнуть в основном у тех, кто не работает официально. Требования к минимальному стажу и баллам при назначении страховой пенсии в соответствии с законодательством ежегодно увеличиваются. В связи с этим гражданам, чтобы не остаться без страховой пенсии, нужно работать только там, где официальное оформление, «белая» зарплата и работодатель делает отчисления на будущую пенсию работников. При отсутствии должного количества баллов и стажа гражданин может обратиться за назначением социальной пенсии (в 60 лет – женщины, в 65 лет – мужчины). Ее размер ниже, чем средний размер страховой пенсии», - говорит руководитель группы по взаимодействию со СМИ ГУ-Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО.

Придется доработать

По информации самих неудавшихся пенсионеров и их родственников, к когорте «отказников», как правило, относятся женщины, долгое время проработавшие в «точках» на рынках, мужчины, отличающиеся девиантным поведением, которых жены для назначения пенсии буквально вытаскивают из леса, где они копают корешки, и т.д. Ссылка на то, что у таких граждан до 2002 года был еще «советский стаж» не всегда помогает, так как баллы за последующие 16 лет надо было заработать, а точнее получать «белую» зарплату не ниже МРОТ. По закону всем этим гражданам через пять лет будет назначена социальная пенсия, даже если они не будут работать эти годы. В 2018 году социальная пенсия составляет 9 180 рублей.

В то же время есть случаи, когда приморцу не хватает лишь одного года для законного оформления пенсии. Этот год вполне можно доработать, затем прийти в отделение Пенсионного Фонда по месту жительства или МФЦ (там также принимают заявление на назначение пенсии). Или можно обратиться через интернет-приемную на сайте ПФР, и документы вновь возьмут на рассмотрение. Единственное условие – зарплата должна быть официальной, а не «серой», и работодатель должен производить в бюджет все положенные платежи. Такое же условие действует и для тех граждан, которым не хватает 5 лет для начисления не социальной, а более весомой, страховой пенсии. Через обозначенные годы приморцы вновь могут обратиться в ПФР, предоставить документы, подтверждающие данные об официальном трудоустройстве за этот период. Работодатель будет проверен на внесение положенных платежей в бюджет за своего сотрудника, то есть накопление тех самых баллов. Тогда сотрудник получит страховую, более высокую, а не минимальную пенсию. Размер средней пенсии, которую получают приморцы на сегодняшний день, равен 14 336 рублей.

Кстати, к страховому периоду можно добавить и нестраховые периоды, то есть службу в армии, декретный отпуск (по 1,5 года на каждого ребенка, но не более 6 лет в общей сложности), уход за ребенком-инвалидом или престарелым человеком, достигшим 80-летнего возраста. Это увеличит баллы. Такое правило действует для всех граждан, а не только тех, кто недобрал стаж или баллы.

Посчитаем баллы

Как считаются эти баллы, и не изменятся ли они к тому времени, когда человек выйдет на пенсию, вопрос непростой. В Отделение ПФР по Приморскому краю поясняют, что пока человек работает, государство конвертирует реальные деньги в пенсионные баллы. А когда он выйдет на пенсию, эти баллы переведут обратно в деньги.

На каждом лицевом счете застрахованного лица аккумулируются сведения о начисленных работодателем страховых взносах, которые ежегодно переводятся в баллы. А сами деньги – страховые взносы, уплаченные работодателем, идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Кстати, в Приморском крае на выплату пенсий в 2017 году ушло 95 млрд рублей.

Баллы накапливаются в течение всей трудовой деятельности. А при выходе на пенсию все заработанные баллы умножаются на стоимость одного балла, установленного правительством на дату выхода на пенсию. К тому, что получится, прибавим фиксированную выплату и получим размер пенсии по старости. Это для тех, чей стаж начался с 2002 года.

Те, кто уходит на пенсию сегодня, имеют стаж до 2002 года, поэтому расчет пенсии у них сложнее: учитываются продолжительность стажа до 2002 года и размер заработной платы по данным ПУ за 2000-2001 год или за любые 60 месяцев до 2002 года.

Фонды раскрыли объятия

Финансовые эксперты полагают, что низкий процент отказов потенциальным пенсионерам вполне может превратиться в «снежный ком», когда на пенсию пойдут сегодняшние молодые люди 90-х годов рождения. Они не будут иметь «советского» стажа, но наличие опыта работы «в тени» ничуть не меньший, чем у сегодняшних «отказников».

Выходом из ситуации может стать индивидуальное пенсионное обеспечение – продукт, который предлагают некоторые негосударственные пенсионные фонды. Например, НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», на протяжении 17 лет занимающийся пенсионным обеспечением работников ОАО «Российские железные дороги» (на сегодняшний день более 13 тыс. сотрудников железной дороги в Приморском крае формируют корпоративную пенсию в фонде, а еще семь тысяч железнодорожников в нашем крае уже ее получают наряду со страховой пенсией, которую начисляет им государство). Теперь там принимают заявления и от частных клиентов. Суть программы индивидуального пенсионного обеспечения в том, что человек самостоятельно заключает договор с НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и перечисляет взносы на свой пенсионный счет.

Региональный директор АО «НПФ электроэнергетики», руководитель Владивостокского обособленного подразделения Татьяна ДРИБЕНЕЦ рассказывает, что на сегодняшний день негосударственную пенсию в фонде получают свыше 700 жителей Приморского края.

НПФ «Будущее» на данный момент обслуживает более 86 тыс. человек из Приморского края. В прошлом году по договорам обязательного пенсионного страхования (ОПС) была выплачена пенсия более 2 тыс. человек.

Накопление пенсии собственными силами для тех, у кого проблемы с работодателем, действительно становится категорией «must have». Поскольку планка для необходимого официального рабочего стажа в 2025 году будет доведена до 15 лет. Равно как и баллов нужно будет не 11,4, а 30. На пенсию пойдут россияне 1970 года рождения.

КСТАТИ

Стоимость набора соцуслуг для федеральных льготников вырастет на 2,5%

Стоимость набора социальных услуг для федеральных льготников будет проиндексирована с 1 февраля на 2,5% и составит 1078 руб. в месяц, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

В фонде напомнили, что федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг, могут выбирать: получать их в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

В стоимость набора социальных услуг входит обеспечение необходимыми медикаментами - 828 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение - 128 рублей, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 118 рублей.

В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает эти суммы более 15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда.